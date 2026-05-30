Prancūzijoje – „beprecedentė“ gegužės mėnesiui karščio banga

Šią savaitę daugelyje regionų išmatuotos temperatūros, kurios beveik 15 laipsnių ar daugiau viršijo gegužės pabaigos vidutines vertes. Ypač karščio paveikta vakarinė pakrantė.
„Prancūzijoje gegužę dar nėra buvę tokių temperatūrų“, – sakoma pranešime. Ankstesnių karščio bangų esą negalima lyginti su dabartine. Karščiausia istorijoje užregistruota gegužės diena buvo antradienis, kai vidutinė temperatūra visoje šalyje siekė beveik 25 laipsnius. Ketvirtadienį Angulem-La Kurone (Angoulême-La Couronne) Vakarų Prancūzijoje termometrai rodė 37,8 laipsnio – tai gegužės karščio rekordas Prancūzijoje. Daugiau kaip pusė šalies praėjusiomis dienomis fiksavo mėnesio karščio rekordus, spaudos konferencijoje teigė „Météo France“ atstovai.
Penktadienį dėl didžiulio karščio 11 departamentų, įskaitant Paryžiaus departamentą, buvo paskelbtas antras aukščiausias – oranžinis – perspėjimo lygis. Sostinėje aukščiausios temperatūros nuo praėjusio savaitgalio kasdien viršijo 32 laipsnius. Tokia serija labai neįprasta gegužei. Nuo sekmadienio karštis visoje šalyje palaipsniui ims mažėti.
Dėl besitęsiančios karščio bangos Prancūzijoje būta ir mirčių. Orų ekspertai pranešime įspėjo, kad tokie ekstremalūs orai dėl klimato kaitos ateityje bus vis dažniau, prasidės anksčiau ir intensyvės.
Naujausi komentarai