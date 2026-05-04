Sinoptikai įspėja: po šiltos savaitės pradžios – staigus temperatūros lūžis

Pirmadienis džiugins aukšta temperatūra, kuri daugelyje rajonų pakils iki 22–27 laipsnių šilumos. Pajūryje termometrų stulpeliai sieks 13–15 laipsnių. Nors debesuotumas bus nepastovus, vietomis gali nušniokšti trumpas lietus, o kai kur pasigirsti ir pirmoji perkūnija. Vakarų vėjas išliks gūsingas, vietomis pasieksiantis 15 m/s greitį.
Nuo antradienio šiluma pradės trauktis. Dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, galima perkūnija. Nors pietrytinėje šalies dalyje dar gali sušilti iki 24 laipsnių, didžiojoje Lietuvos dalyje temperatūra svyruos tarp 15–20 laipsnių, o pajūryje vėsiau – apie 11–14 laipsnių šilumos.
Didžiausias lūžis numatomas trečiadienį. Į šalį plūstelės gerokai vėsesnis oras iš šiaurės. Dieną temperatūra sieks 10–15 laipsnių šilumos. Tačiau pavojingiausia bus naktis: nors prognozuojama 5–10 laipsnių šiluma, vietomis oras atvės iki 1–4 laipsnių, o dirvos paviršiuje kai kur numatomos šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio. Daržininkams ir sodininkams vertėtų būti budriems.
Nepaisant trumpalaikių šilumos bangų, vanduo Lietuvos telkiniuose išlieka vėsus. Upėse vandens temperatūra svyruoja tarp 4–10 laipsnių, ežeruose siekia 6–9 laipsnius, o Baltijos jūroje tesiekia 6–7 laipsnius šilumos. Hidrologai pastebi, kad vandens lygis upėse pamažu krenta, stebimi tik nedideli svyravimai.
