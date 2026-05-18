Sinoptikai prognozuoja permainas: kada galėsime paslėpti striukes?

Pirmadienį – liūtys ir stiprūs vėjo gūsiai
Šiandien danguje ramybės nebus. Daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietūs, o Rytų Lietuvoje vietomis lis itin smarkiai – čia dundės ir perkūnija.
Šiaurinių krypčių vėjas pūs 8–13 m/s greičiu, tačiau perkūnijos metu reikalai gali tapti rimtesni: sinoptikai įspėja apie gūsius iki 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra šiandien svyruos tarp 13–18 laipsnių šilumos, o kai kur termometro stulpeliai pakils ir iki 21 laipsnio.
Antradienį – orų lūžis
Antradienio naktį išliksime drėgnojo ciklono gniaužtuose: daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis – vėl smarkaus ir su perkūnija. Naktį oras atvės iki 8–13 laipsnių.
Dieną situacija pamažu ims taisytis – trumpai palis tik vietomis, o vakarinių krypčių vėjas pūs 7–12 m/s greičiu. Termometrai fiksuos kur kas malonesnius skaičius: šalyje šils iki 16–21 laipsnio, nors pajūrio gyventojams ir svečiams teks tenkintis kuklesne 12–15 laipsnių šiluma.
Trečiadienį – ilgai lauktas atšilimas
Visiems, pasiilgusiems saulės ir tikros šilumos, trečiadienis bus puiki diena. Lietaus tikimybė šalyje išliks minimali, o vėjas nurims.
Nors naktis dar bus vėsoka (5–10 laipsnių), dieną sulauksime tikro pavasario: temperatūra pakils iki 18–23 laipsnių šilumos. Pajūryje bus vėsiau – apie 14–17 laipsnių šilumos.
Lietuvos vandens telkiniai
Hidrologai praneša, kad didžiojoje šalies dalyje šiuo metu stebimas vandens lygio svyravimas iki 19 cm per parą. Kur kas žymesnis vandens lygio kritimas užfiksuotas Nevėžyje ties Babtais – čia vanduo nuslūgo net iki 38 cm. Prognozuojama, kad vandens lygio svyravimai tęsis ir toliau.
Nors dienos gundo šiluma, maudynėms dar ankstoka. Vandens temperatūra šalyje išlieka pavasariškai vėsi:
Upėse: 8–14 laipsnių šilumos;
Ežeruose: 10–13 laipsnių šilumos;
Kuršių mariose: 12–13 laipsnių šilumos;
Baltijos jūroje: vos 8–9 laipsniai šilumos.
