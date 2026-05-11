Sinoptikai: sausus orus keis lietus

Pirmadienio dieną vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Vėjas pietų, pietryčių, 8–13 m/s, vakariniame šalies pakraštyje kai kur gūsiai 15 m/s. Temperatūra 17–22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14–16 laipsnių šilumos.
Antradienį daug kur lietūs (vyraus trumpi), vietomis smarkūs. Vėjas pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 15–20, vakariniuose rajonuose 9–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, iki 12 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 32 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 7–16, ežeruose – 8–16, Kuršių mariose – 9–10, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai