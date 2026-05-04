Sinoptikė: sulauksime gaivinančio lietaus

Jos teigimu, artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, gali nugriaudėti perkūnija.
„Šiąnakt šalyje bus nepastoviai debesuota. Kai kur, didesnė tikimybė pietinėje krašto pusėje, trumpai palis, gali ir pagriaudėti. Vėjas vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra beveik visur bus vasariška – 7–12 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose vietomis oras atvės iki 3–6 laipsnių šilumos“, – Eltai sakė sinoptikė.
Antradienio dieną, pasak jos, dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelyje rajonų numatomas lietus.
„Dieną dangus šalyje vėl bus nepastoviai debesuotas, daugiausiai saulės teks šiauriniam šalies pakraščiui. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur juos lydės perkūnija. Intensyviau lyti žada pietiniuose rajonuose. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną daug kur sieks 20–25 laipsnius šilumos, vakariniuose rajonuose, už atmosferos fronto, tebus 14–19 laipsnių, pajūryje oras sušils tik iki 10–13 laipsnių“, – nurodė T. Kaunienė.
Trečiadienį oras atvės, lietus nesitrauks
Savaitei įsibėgėjant, pasak LHMT sinoptikės, oras kiek atvės, daugelyje šalies rajonų ir toliau lis lietus.
„Trečiadienį minėtas atmosferos frontas toliau banguos virš mūsų krašto. Naktį daug kur palis, jau ne visur lietus bus trumpalaikis. Išlieka ir perkūnijos tikimybė. Vėjas vyraus šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra debesuotą naktį laikysis apie 5–10 laipsnių šilumos, šiaurės vakaruose pragiedrėjus kai kur nukris iki 2–4 laipsnių šilumos. Šalnų neturėtų būti“, – Eltai sakė sinoptikė.
„Trečiadienio dieną per mūsų šalį slinks šaltojo fronto banga. Dangus apniuks. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas ištisinis, sodrus lietus, o pietrytinėje šalies pusėje vyraus trumpi vasariniai lietūs, kai kur pagrūmos perkūnija. Vėjas daugiausia pūs iš šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra dieną šiaurės vakarinėje šalies pusėje pakils tik iki 12–17 laipsnių šilumos, pietrytinėje krašto pusėje dar sušils iki 18–23 laipsnių“, – teigė T. Kaunienė.
Savaitės pabaigoje – debesuotumas ir trumpi lietūs
Pasak sinoptikės, antroji savaitės pusė taip pat bus debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs.
„Ketvirtadienį atmosferos frontas pamažu trauksis iš mūsų krašto, bet trumpo lietaus dar turėtų kliūti daugeliui šalies rajonų. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, dieną – šiaurinių krypčių, apysmarkis. Debesuota naktis dar bus šilta, 6–11 laipsnių, tik šiaurės vakaruose pragiedrėjus kai kur atvės iki 3–5 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra jau neviršys 11–16 laipsnių šilumos, tik pietrytiniame šalies pakraštyje kai kur gali siekti iki 18 ar 19 laipsnių“, – teigė sinoptikė.
„Penktadienį virš Skandinavijos stiprėjantis anticiklonas prasklaidys debesis ir šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje, tačiau pietiniuose ir rytiniuose rajonuose išliks gana debesuota, naktį vietomis, dieną daug kur čia nulis trumpi lietūs. Vėjas vyraus šiaurės, šiaurės rytų, naktį nestiprus, dieną – vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį pažemės iki 4–9 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 12–17 laipsnių“, – aiškino ji.
Tuo metu savaitgalį, pasak T. Kaunienės, orai Lietuvoje kiek pasikeis – sumenks lietaus tikimybė, bus daugiau saulės. Vidutinio stiprumo vėjas šeštadienį pūs iš šiaurės rytų, rytų, sekmadienį – daugiausia iš pietryčių. Naktys prognozuojamos gaivesnės, dienomis turėtų vyrauti 15–19 laipsnių šiluma.
