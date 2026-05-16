Aliaksandras Lukašenka priėmė JAV evangelistą Frankliną Grahamą

A. Lukašenka paprašė F. Grahamo perduoti šiltus linkėjimus JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) ir pasakyti jam, kad jis turi „patikimų draugų ir rėmėjų Baltarusijoje“.
D. Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus, A. Lukašenka paleido šimtus politinių kalinių pagal JAV tarpininkautus susitarimus, kuriais buvo panaikintos kai kurios sankcijos Minskui. Tai yra izoliuoto lyderio pastangų pagerinti santykius su Vakarais dalis.
„Be JAV prezidento mums galbūt būtų buvę sunkiau užmegzti santykius“, – A. Lukašenka sakė F. Grahamui, „Samaritan’s Purse“ ir Billy Grahamo (Bilio Grejemo) evangelistinės asociacijos prezidentui.
F. Grahamą į Minską atlydėjo „Newsmax TV“ laidų vedėja Greta Van Susteren, D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Johno Coale'o (Džono Koulo) žmona.
A. Lukašenka 9,5 mln. gyventojų turinčią valstybę geležiniu kumščiu valdo jau daugiau nei tris dešimtmečius, o Vakarų šalys ne kartą pritaikė sankcijas jo šaliai – tiek dėl žmogaus teisių pažeidimų, tiek dėl to, kad 2022 metais ji leido Maskvai pasinaudoti savo teritorija plataus masto invazijai į Ukrainą.
F. Grahamas ketina surengti didžiausią evangelikų susibūrimą Baltarusijos istorijoje. Tikimasi, kad tūkstančiai žmonių dalyvaus organizatorių „Vilties festivaliu“ pavadintame renginyje uždaroje sporto arenoje sostinėje Minske.
A. Lukašenkos valdymui iššūkis buvo mestas po 2020 metų prezidento rinkimų, kai šimtai tūkstančių žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš balsavimą, kurį jie laikė suklastotu. Per vėliau sekusį susidorojimą dešimtys tūkstančių buvo sulaikyti, daugelį sumušė policija. Žymūs opozicijos veikėjai pabėgo iš šalies arba buvo įkalinti.
Praėjus penkeriems metams po masinių demonstracijų, A. Lukašenka pernai pradėjo septintąją kadenciją po rinkimų, kuriuos opozicija pavadino farsu.
Religijos laisvė?
Pagal kovą sudarytą susitarimą, kuriam tarpininkavo Vašingtonas, A. Lukašenka nurodė paleisti 250 politinių kalinių, o JAV sutiko panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos valstybiniams bankams ir šalies Finansų ministerijai bei išbraukti didžiausius Baltarusijos kalio trąšų gamintojus iš sankcijų sąrašo.
Pagal kitą susitarimą balandį per mainus su Lenkija buvo paleistas žinomas žurnalistas Andrzejus Poczobutas (Andžejus Počobutas); iš viso išlaisvinta 10 žmonių.
Tačiau žmogaus teisių centro „Viasna“ duomenimis, Baltarusijoje vis dar yra 845 politiniai kaliniai, įskaitant 22 žurnalistus.
Baltarusijos opozicijos lyderė tremtyje Sviatlana Cichanouskaja išreiškė viltį, kad F. Grahamo vizitas padės išlaisvinti visus politinius kalinius.
„Mes ir toliau siekiame, kad Baltarusijoje būtų visiškai nutrauktos griežtos politinės represijos“, – naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė S. Cichanouskaja.
Baltarusijos pareigūnų leidimas masiniam evangelikų susibūrimui žymi pokytį po daugelį metų trukusio susidorojimo su dvasininkais – katalikais, stačiatikiais ir protestantais. Dešimtys jų buvo įkalinti, nutildyti arba priversti pasitraukti į tremtį dėl protestų prieš 2020 metų rinkimus.
9,5 mln. gyventojų turinčioje šalyje apie 80 proc. yra stačiatikiai, beveik 14 proc. – katalikai, daugiausia gyvenantys vakarinėje, šiaurinėje ir centrinėje šalies dalyse, o apie 2 proc. priklauso protestantų bažnyčioms.
2024 metų įstatymas įpareigojo visas religines organizacijas persiregistruoti pas pareigūnus, kitaip joms grėsė draudimas, jei kiltų abejonių dėl jų lojalumo valstybei.
JAV Tarptautinės religijos laisvės komisija įtraukė Baltarusiją į šalių, kuriose pažeidžiama religijos laisvė, sąrašą, ypač atkreipdama dėmesį į jos ribojančius teisės aktus.
Stebėsenos grupės „Christian Vision“ koordinatorė Natalija Vasilevič pažymėjo, kad nors F. Grahamo vizitas Baltarusijoje yra „itin svarbus įvykis“ šalies evangelikams, jie ir toliau susiduria su represine aplinka.
„Kai kurie tikintieji Grahamo vizitą vertina kaip stebuklą ir galimybių langą, o kiti mato riziką, kad jiems teks užmerkti akis prieš represijas ir dalyvauti tame, kas leidžia režimui atrodyti gražiai“, – sakė N. Vasilevič.
