Amerikiečiai iš virusu užkrėsto laivo nebūtinai bus karantinuoti

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) laikinasis direktorius Jay Bhattacharya taip pat paragino JAV visuomenę išlaikyti ramybę dėl hantaviruso, sakydamas: „Tai ne COVID-19.“
JAV penktadienį paskelbė, kad organizuos repatriacijos skrydį septyniolika amerikiečių, esančių laive „MV Hondius“, kuriame mirė trys keleiviai, o kiti susirgo. Laivas atplaukė į Ispanijos Kanarų salas.
JAV keleiviai, kurie visi neturi simptomų, bus nuvežti į specializuotą centrą Nebraskos valstijoje, tačiau ten nebūtinai bus izoliuoti, sekmadienį J. Bhattacharya sakė CNN naujienų laidoje „State of the Union“.
„Mes juos apklausime ir įvertinsime riziką... Ar jie artimai kontaktavo su simptomų turėjusiais asmenimis“, – sakė J. Bhattacharya.
Po šio vertinimo ir nelygu numatoma rizika, keleiviams bus leista „likti Nebraskoje, jei nori, arba, jei norės grįžti namo ir padėtis namuose tai leidžia, saugiai juos pargabenti namo, nekeliant rizikos pakeliui sutikti kitų žmonių“, – pridūrė J. Bhattacharya.
Bet kuriuo atveju keleiviai keletą savaičių bus stebimi sveikatos priežiūros institucijų, siekiant užtikrinti, kad jiems nepasireikštų simptomų, sakė jis, kaip atsitiko su septyniais kitais amerikiečiais, kurie paliko laivą anksčiau.
Pasak CDC, „žmonės paprastai yra užkrečiami tik tada, kai pasireiškia simptomai“.
J. Bhattacharya sakė, kad tas pats protokolas buvo taikomas 2018 m. kilus „būtent šio hantaviruso štamo“ protrūkiui, kuris buvo sėkmingai sustabdytas.
Atsakydamas į kritiką, kad JAV sveikatos institucijos nepakankamai informavo apie hantaviruso pavojų – praėjus šešeriems metams po COVID-19 pandemijos – jis sakė, kad šios situacijos nėra palyginamos.
„Jei grėsmės lygis būtų buvęs aukštesnis, mes, žinoma, būtume reagavę kitaip, – sakė J. Bhattacharya. – Tai ne COVID. Neturėtume panikuoti, kai tam nėra pagrindo.“
