Apklausa: dauguma lenkų pritaria atominės elektrinės statybai

79,9 proc. apklaustų lenkų neprieštarauja, kad netoli jų namų būtų statoma atominė elektrinė, o 17,4 proc. nepritaria šiai idėjai, rodo pirmadienį paskelbti apklausos rezultatai.
94 proc. apklaustųjų įsitikinę, kad atominė elektrinė padidintų Lenkijos energetinį saugumą, o 88 proc. mano, kad branduolinė energija padeda kovoti su klimato kaita.
„Nuo 2023 m. parama [atominės elektrinės statybai] išlieka didesnė nei 90 proc., o priešininkų skaičius mažėja“, – pristatydamas apklausos rezultatus sakė vyriausybės įgaliotinis strateginei energetikos infrastruktūrai Wojciechas Wrochna.
Jis pridūrė, kad vietos gyventojų parama branduolinei energetikai yra tokia pat svarbi, kaip ir finansavimo užtikrinimas ar įgyvendinimo sutarčių pasirašymas.
Apklausą 2025 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 8 d. atliko rinkos tyrimų agentūra ASM, apklaususi 2 000 15-75 metų amžiaus respondentų.
