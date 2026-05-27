Apklausa: ES įmonės susiduria su augančiais sunkumais Kinijoje

Pekinas imasi priemonių, kad antra pagal dydį pasaulio ekonomika atsigautų po COVID-19 pandemijos, tačiau augimą stabdo vangus vartojimas, netgi eksportui pasiekus istorines aukštumas.
Konkrečios Europos įmonių bėdos Kinijoje – arši konkurencija automobilių sektoriuje, reguliavimo kliūtys, milžiniška vietos valdžios skola ir ilgametė krizė didžiuliame šalies nekilnojamojo turto sektoriuje.
Iš 549 respondentų, dalyvavusių Europos Sąjungos prekybos rūmų Kinijoje kasmetinėje verslo pasitikėjimo apklausoje, 68 proc. nurodė, kad per pastaruosius metus sąlygos tapo „sudėtingesnės“.
„Kinijos ekonomikos sulėtėjimas buvo dažniausiai minimas iššūkis, kuris, respondentų nuomone, turės neigiamos įtakos jų būsimai verslo veiklai“ šalyje, teigė rūmai.
Sumažėjusi veikla sutapo su padidėjusiu prekybos politizavimu ir geopolitiniais įvykiais, įskaitant karus Ukrainoje ir Irane, o tai kelia nerimą tarptautinėms įmonėms.
Tačiau, kaip teigia rūmai, yra ir vilties spindulėlis – niūrumas galbūt jau pasiekė dugną. Ataskaitoje teigiama, kad „pasitikėjimo Kinijos verslo aplinka pablogėjimo intensyvumas pagal keletą pagrindinių rodiklių“, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo pirmą kartą nuo pandemijos pabaigos.
„Dar nesame visiškai pasirengę tai vadinti lūžio tašku, – spaudos konferencijoje prieš paskelbiant tyrimo rezultatus sakė prekybos rūmų prezidentas Jensas Eskelundas. – Penkerius metus iš eilės verslo pasitikėjimas blogėjo.“
Dabar tam tikri duomenys „mums rodo, kad galbūt kažkas pasikeitė“, pridūrė jis.
Pirma, mažiau nei pusė respondentų teigė, kad per pastarųjų 12 mėnesių sąlygos tapo labiau politizuotos, o tai pirmas kartas per penkerius metus. Be to, 17 proc. respondentų teigė esą „optimistiški“ dėl savo pelningumo perspektyvų per ateinančius dvejus metus. Nors tai buvo aiški mažuma, šis skaičius padidėjo nuo vos 12 proc. pernai ir tai buvo pirmasis metinis padidėjimas nuo 2021 metų.
J. Eskelundas teigė, kad šį akivaizdų stabilizavimąsi galima sieti su tuo, kad įmonės tiesiog priprato prie vadinamųjų „juodųjų gulbių įvykių“ – tai nuoroda į pasaulinę ekonomiką, kuriai pastaraisiais metais smogė pandemija, daugybė karų ir įtampa JAV ir Kinijos prekybos santykiuose.
„Yra tam tikras krizės nuovargio elementas, – sakė J. Eskelundas. – Tiek daug svyravimų, kad įmonės tiesiog pradeda prie to priprasti. Per pastarųjų 12 mėnesių matėme, kad pasaulis tapo dar labiau nepastovi vieta nei anksčiau, o Kinija galbūt... (yra) santykinai rami ir nuspėjama vieta.“
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