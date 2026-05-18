Apklausa: rekordinis skaičius rusų nepatenkinti Kremliaus užsienio politika

Apklausos duomenimis, rusų, kurie yra „apskritai nepatenkinti“ vyriausybės vidaus politika, balandžio pabaigoje padaugėjo iki 36 proc. – didžiausio lygio nuo 2021 m. gruodžio mėnesio.
Per pastaruosius keturis mėnesius šis skaičius padidėjo 14 proc., o tai yra didžiausias padidėjimas per panašų laikotarpį nuo 2018 m., kai Kremlius ėmėsi prieštaringai vertinamos pensijų reformos. Tuo metu nepasitenkinimas per keturis mėnesius padidėjo nuo 21 iki 38 procentų.
Pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto karo su Ukraina pradžios vidaus politika nepatenkintų rusų yra daugiau nei patenkintų. Apskritai šia politika patenkinti 33 proc. rusų.
Respondentų, nepatenkintų Rusijos užsienio politika, padaugėjo nuo 16 proc. gruodžio mėnesį iki 26 proc. – tai didžiausias rodiklis per du dešimtmečius, skaičiuojant nuo 2007 m., kai statistika buvo prieinama.
Apklausa taip pat parodė, kad nepasitenkinimas vyriausybės ekonomikos politika išaugo iki 46 proc. lyginant su 31 proc. gruodžio mėnesį. 15 proc. šuolis per keturis mėnesius taip pat buvo didžiausias nuo 2018 m., kai buvo padidintas pensinis amžius.
Gegužės pradžioje Rusijos viešosios nuomonės tyrimų centras nepaskelbė įprastai kas savaitę skelbiamo Kremliaus vadovo Vladimiro Putino reitingo, nes šis rodiklis parodė didžiausią per aštuonerius metus jo populiarumo kritimą.
Naujausi komentarai