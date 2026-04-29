Arbatpinigių kultūra keliasi ir į parduotuves?

Perkate batus, ir kortelių skaitytuve matosi variantai: 3, 5 ar 7 proc. arbatpinigių. Jei nenorite jų duoti, turite spausti NE pardavėjų akivaizdoje. Šioje avalynės parduotuvėje Berlyne tai jau paslaugos dalis.
„Po bandomojo laikotarpio viskas einasi sklandžiai. Gavome atsiliepimų iš klientų. Ir darbuotojai vertina gerai, nes maitinimo srityje duoti arbatpinigių yra įprasta. Pagalvojome, ne tiek daug, juk skiriasi nuo mūsų, kodėl neįvedus arbatpinigių čia?“ – teigė „Shoe City“ vadovas Marcas Leinweberis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
O ar arbatpinigiai skatina dirbti geriau? Jie įprasti restoranuose ir taksi, bet galbūt klientai jaučiasi verčiami?
„Šiaip gana patogu, nes nereikia pačiam galvoti, kiek mokėti. Bet kartais ir vargina...“ – sakė moteris.
„Atvirai sakant, šiek tiek erzina. Esi verčiamas duoti arbatpinigių, net jei aptarnavimas nebuvo puikus“, – teigė vyras.
Net arbatpinigių suma kasmet didėja – tai vadinama „arbatpinigių infliacija“. Anksčiau klientai sumą tiesiog suapvalindavo, o šiais laikais mokėjimų skaitytuvų ekranuose vis dažniau nurodomi procentai nuo sumos. 2014 m. Vokietijoje vidutinė arbatpinigių suma buvo 3,5 euro, o po dešimtmečio – jau 4,5. Mažmeninės prekybos asociacija stebi šios Berlyno batų parduotuvės patirtį.
„Susisiekėme su parduotuve, kad išsiaiškintume, kaip jai klojasi. Pažiūrėsime, ar pasiteisins“, – sakė mažmeninės prekybos asociacijos vadovas Nilsas Buschas-Petersenas.
