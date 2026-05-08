Atnaujinti dialogą su Rusija norintis Radevas paskirtas Bulgarijos premjeru

Europos Sąjungos (ES) kritikas, anksčiau šiais metais atsistatydinęs iš prezidento pareigų, kad galėtų dalyvauti rinkimuose, pažadėjo išardyti „oligarchinį modelį“ šalyje.
Gavęs mandatą iš prezidentės Ilijanos Jotovos, R. Radevas pareiškė, kad balsuodami bulgarai „patvirtino savo norą turėti stabilias institucijas ir ginti laisvę, demokratiją bei teisingumą“.
62 metų buvęs generolas ir naikintuvo pilotas taip pat pristatė savo ministrų kabineto sudėtį.
R. Radevas paveldi virtinę skubių problemų, įskaitant 2026 metų biudžeto rengimą, didėjančios infliacijos suvaldymą ir paralyžiuotos teismų sistemos reformą.
Jis taip pat turės imtis reformų, ypač kovos su korupcija srityje, kad atblokuotų beveik 400 mln. eurų Briuselio fondų lėšų.
Parlamentas penktadienį turėtų patvirtinti R. Radevą ir jo ministrus.
Balandžio 19 dienos rinkimuose, kuriuose R. Radevo centro kairioji koalicija „Pažangioji Bulgarija“ laimėjo 131 iš 240 vietų, pirmą kartą nuo 1997 metų viena politinė jėga Bulgarijoje užsitikrino absoliučią daugumą parlamente.
6,5 mln. gyventojų turinti Balkanų valstybė – skurdžiausia ES šalis – skęsta politinėje krizėje nuo 2021 metų, kai po antikorupcinių mitingų žlugo ilgamečio proeuropietiško lyderio Boiko Borisovo konservatorių vyriausybė.
Pastaroji konservatorių remiama vyriausybė atsistatydino praėjusiais metais po naujų demonstracijų prieš korupciją, kurias palaikė R. Radevas.
ES energetikos politikos kritikas, pasisakantis už „pragmatiškus“ santykius su Maskva, R. Radevas sulaukė rusofilų bulgarų palaikymo, o jo kritikai jį vadina prorusišku; šią etiketę jis griežtai atmeta.
Prieš rinkimus jis sakė, kad nevetuos Ukrainai skirtos ES pagalbos, tačiau Bulgarija nedalyvaus jos finansavime.
„Kalbant apie užsienio politiką, noriu nuraminti žmones: nebus jokio radikalaus ar kraštutinio posūkio, nieko panašaus“, – antradienį pareiškė jo parlamentinės frakcijos vadovas Petaras Vitanovas.
Jis tvirtino, kad vyriausybės pozicija bus artima „daugumos Europos lyderių“ pozicijai.
Naujausi komentarai