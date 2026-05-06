Australija ketina sukurti nacionalinį degalų rezervą

A. Albanese pažymėjo, kad tokios vyriausybės valdomos atsargos parems ilgalaikį dyzelino ir aviacinio kuro tiekimą.
„Mūsų pagrindinis prioritetas – apsaugoti Australiją nuo blogiausių šios krizės padarinių“, – sakė premjeras žurnalistams.
Išsamesnė informacija apie šias priemones bus pateikta kitą savaitę, kai Australija pristatys savo metinį vyriausybės biudžetą.
Energetikos ministras Chrisas Bowenas pažymėjo, kad Australija yra viena iš nedaugelio Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) narių, neturinčių nacionalinio rezervo.
„Svarstome, ką turime padaryti, kad Australija būtų geriau pasirengusi ateities sukrėtimams“, – sakė jis žurnalistams.
„Žinome, kad tarptautinė aplinka tampa vis labiau nestabili, o ne atvirkščiai“, – kalbėjo jis.
Geografiškai izoliuota ir tik dvi naftos perdirbimo gamyklas turinti Australija yra labai pažeidžiama pasaulinio kuro tiekimo sutrikimų atveju.
Kaip ir dauguma Azijos bei pietinių Ramiojo vandenyno regiono šalių, Australija yra labai priklausoma nuo naftos, gabenamos per Hormuzo sąsiaurį, kuriuo vienu metu buvo gabenama penktadalis pasaulio naftos ir dujų.
Laivybos eismas šiuo svarbiu vandens keliu beveik sustojo, kai JAV ir Izraelis vasario 28 dieną sudavė pirmuosius smūgius Iranui.
Naujausi komentarai