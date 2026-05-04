Austrija išsiunčia tris Rusijos ambasados darbuotojus

Naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime Užsienio reikalų ministerija patvirtino visuomeninio transliuotojo ORF pranešimą, kad buvo išsiųsti trys Rusijos ambasados darbuotojai.
URM balandį buvo iškvietusi Rusijos ambasadorių dėl šio reikalo.
Transliuotojas nurodė, kad ant Rusijos ambasados stogo esanti įranga galėjo būti naudojama Vienoje įsikūrusioms tarptautinėms organizacijoms šnipinėti.
„Šnipinėjimas yra saugumo problema Austrijai. Šioje vyriausybėje inicijavome kurso pasikeitimą ir imamės nuoseklių veiksmų prieš tai“, – pranešime teigė užsienio reikalų ministrė Beate Meinl-Reisinger.
„Apie tai aiškiai pranešėme Rusijos pusei, taip pat ir dėl antenų miško Rusijos atstovybėje. Aišku viena: nepriimtina, kad diplomatinis imunitetas būtų naudojamas šnipinėjimui vykdyti“, – sakė ji.
Pastaraisiais metais Austriją ne kartą sukrėtė Rusijos šnipų skandalai, aptemdę šios Europos Sąjungos (ES) narės reputaciją.
Konservatorių vadovaujama koalicinė vyriausybė, kurią sudaro socialdemokratai ir B. Meinl-Reisinger liberalai, pažadėjo plačiau apibrėžti šnipinėjimo nusikaltimų apimtį.
Austrijoje, kurioje įsikūrusios tokios daugiašalės organizacijos kaip Jungtinių Tautų (JT) Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), yra akredituota apie 220 Rusijos ambasados darbuotojų.
Nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Austrija išsiuntė keliolika Rusijos ambasados darbuotojų.
