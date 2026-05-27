Baltijos šalių gynybai stiprinti NATO planuoja naują vadovavimo struktūrą

Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Miunsteryje, Vokietijoje.
Šis pakeitimas padalytų atsakomybę regione – Vokietijos ir Nyderlandų korpusas perimtų vadovavimą Latvijos ir Estijos sektoriui. Karinių pareigūnų teigimu, antrojo korpuso priskyrimas padidintų NATO pajėgumus greitai sustiprinti regioną.
Papildomo korpuso įtraukimas leistų NATO sutelkti „masę dideliu greičiu“, „Reuters“ sakė vienas karinis pareigūnas, atkreipdamas dėmesį į Baltijos šalių geografinį pažeidžiamumą ir artumą prie Rusijos.
Šaltinių teigimu, Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuotą korpusą paprastai sudaro nuo 40 tūkst. iki 60 tūkst. karių.
Kol kas neaišku, kada sprendimas įsigalios ir kiek karių galiausiai pateks į naująją vadovavimo struktūrą konflikto atveju.
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