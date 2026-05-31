Benjaminas Netanyahu: Boforo pilies užėmimas yra „dramatiškas lūžis“ per puolimą Libane

„Šiandien į Boforą grįžome kitaip. Grįžome vieningi, ryžtingi ir stipresni nei bet kada anksčiau“, – vaizdo pareiškime teigė B. Netanyahu.
„Boforo užėmimas yra dramatiškas etapas ir dramatiškas lūžis mūsų vykdomoje politikoje. Mes įveikėme baimės barjerą. Imamės iniciatyvos, veikiame visuose frontuose – Sirijoje, Gazos Ruože, Libane“, – pareiškė jis.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) anksčiau sekmadienį pareiškė, kad kariai persikėlė per Litanio upę ir iškėlė Izraelio vėliavą virš strateginės viduramžių Boforo tvirtovės pietų Libane.
Iš aplinkinių vietovių kilo dūmai, o AFP žurnalistai matė virš pilies plevėsuojančią įsiveržusios kariuomenės vėliavą. Šią pilį Izraelis naudojo kaip bazę per ankstesnę, du dešimtmečius trukusią okupaciją.
Veržimasis link Boforo prasidėjo po to, kai Izraelio kariuomenė paskelbė masinį evakuacijos įsakymą rajonams į pietus nuo Zahranio upės, į šiaurę nuo Litanio ir maždaug už 40 km nuo sienos, įspėdama, kad jos taikinys yra „Hezbollah“.
Kariuomenė sekmadienį pranešė, kad vienas karys žuvo praėjusią dieną per „Hezbollah“ drono smūgį.
Libano ministras pirmininkas Nawafas Salamas (Navafas Salamas) apkaltino Izraelį vykdant „išdegintos žemės politiką ir kolektyvines bausmes“ bei paragino „greitai ir realiai nutraukti ugnį“.
Izraelis patvirtino, kad plečia savo sausumos puolimą sekmadienio rytą išplatintame pareiškime, nurodydamas, kad „didelė dalis“ jo pajėgų veikia prieš „Hezbollah“ už Litanio upės.
Paliaubos tarp Izraelio ir „Hezbollah“ oficialiai prasidėjo balandžio 17 dieną, tačiau jų niekada nebuvo laikomasi, o abi pusės kaltina viena kitą pažeidimais.
Kovo pradžioje Teherano remiama „Hezbollah“ paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausiojo lyderio nužudymą per JAV ir Izraelio smūgius. Tai paskatino Izraelį rengti beveik kasdienius antskrydžius Libane ir pradėti sausumos invaziją.
Izraelis ir Libanas tiesiogines derybas pradėjo balandį, o ketvirtasis derybų ratas numatomas ateinančią savaitę.
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