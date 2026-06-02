Berlyne priimdamas Magyarą Merzas gyrė naują santykių su Vengrija skyrių

F. Merzas, priėmęs 45 metų Vengrijos ministrą pirmininką savo kanceliarijoje Berlyne, gyrė per rinkimus jo pasiektą triuškinamą pergalę prieš V. Orbaną kaip „įkvėpimą visai Europai“.
F. Merzas pažadėjo prisidėti, kad „ši nauja pradžia Vengrijoje būtų sėkminga“.
Savo ruožtu P. Magyaras pažadėjo vėl paversti Vengriją „sąžininga ir patikima Europos partnere“.
„Žinoma, ne visada sutarsime. Bet mes nevetuosime ko nors vien iš principo“, – sakė jis ir pridūrė, kad tiki dialogu.
Nauja pradžia
Rusijai palankus dešiniųjų pažiūrų populistas V. Orbanas ne kartą pasinaudojo Vengrijos veto teise, kad užkirstų kelią ES suteikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas Maskvai, o pastaruoju metu blokavo 90 mlrd. eurų vertės paketą Kyjivui.
P. Magyaro centro dešinioji partija „Tisza“ balandžio mėnesį per Vengrijos parlamento rinkimus laimėjo dviejų trečdalių daugumą ir nuvertė V. Orbaną.
ES nuolat kritikavo V. Orbano vadovaujamą Vengriją dėl demokratijos nuosmukio ir teisinės valstybės principo nesilaikymo. P. Magyaras pažadėjo įgyvendinti plataus masto politines reformas ir nukreipti šalį nauja kryptimi.
Gegužę pareigas pradėjęs eiti P. Magyaras pirmąsias užsienio keliones surengė į Lenkiją ir Austriją. Praėjusią savaitę jis Briuselyje susitiko su ES ir NATO lyderiais, taip pat su Belgijos vyriausybe.
Įtempti santykiai su Kyjivu
P. Magyaras pabrėžia, kad Ukraina yra Maskvos pradėto karo auka ir turi teisę gintis, tačiau antradienį Berlyne pakartojo, kad Budapeštas nesiųs ginklų ar kareivių į pagalbą Ukrainai. Tokia pozicija labai patinka Kremliui.
P. Magyaras taip pat ketina blokuoti Ukrainos stojimo į ES derybų pradžią, kol bus išspręstas ginčas dėl Ukrainoje gyvenančių etninių vengrų teisių. Anksčiau P. Magyaras yra sakęs, kad jų padėtis turi būti pagerinta, pavyzdžiui, mokyklose būtų mokoma vengrų kalba.
Per spaudos konferenciją su F. Merzu naujasis Vengrijos lyderis teigė manantis, kad susitarimas šiuo klausimu gali būti greitai pasiektas.
Jis sakė, kad diskusijos galėtų būti baigtos jau šią savaitę, ir pridūrė, kad tokiu atveju bus pasirengęs kitą savaitę susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Esame pasirengę atversti naują skyrių Vengrijos ir Ukrainos santykiuose“, – pareiškė P. Magyaras.
Vengrijos duomenimis, Vakarų Ukrainos Užkarpatės regione gyvena iki 100 tūkst. etninių vengrų. Valdant V. Orbanui, santykiai su kaimyne buvo itin blogi, V. Orbanas daugiau ar mažiau atvirai palaikė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.
Nuo pat savo kadencijos pradžios P. Magyaras siekia pašalinti V. Orbano sąjungininkus iš svarbiausių pareigų, ragino prezidentą Tamasą Sulyoką atsistatydinti iki gegužės 31 dienos. Berlyne P. Magyaras pavadino T. Sulyoką „Viktoro Orbano marionete“ ir apkaltino jį nieko nedarius, kai V. Orbanas įžeidinėjo kritikus, menininkus ir teisėjus, išvadinęs juos blakėmis.
F. Merzas priėmė pirmojo vizito į Vokietiją atvykusį P. Magyarą su kariniu pagerbimu.
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