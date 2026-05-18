„Boeing“ patvirtino Kinijos įsipareigojimą įsigyti 200 lėktuvų

„Mūsų kelionė į Kiniją buvo labai sėkminga ir pasiekėme pagrindinį tikslą – vėl atverti Kinijos rinką „Boeing“ lėktuvų užsakymams, – teigiama bendrovės, kurios generalinis direktorius Robertas Kelly Ortbergas buvo JAV delegacijos vizito Kinijoje narys, pranešime. – Tai apima pradinį įsipareigojimą įsigyti 200 lėktuvų, ir tikimės, kad po šio pirmojo etapo bus prisiimti tolesni įsipareigojimai.“
„Boeing“ vadovas padėkojo D. Trumpo administracijai „už tai, kad padėjo pasiekti šį svarbų etapą“.
„Dabar tikimės nuolat tenkinti Kinijos lėktuvų paklausą“, – teigiama pranešime.
Paskutinis Kinijos „Boeing“ užsakymas buvo pateiktas dar 2017 metais, kai D. Trumpas lankėsi Pekine savo pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose pradžioje. Tuomet buvo užsakyta 300 lėktuvų, kurių vertė siekė 37 mlrd. JAV dolerių.
Praėjusią savaitę D. Trumpas užsiminė apie naują „Boeing“ įsipareigojimą. Kalbėdamas su žurnalistais lėktuve „Air Force One“, skrendant namo iš Kinijos, D. Trumpas sakė, kad sandoris apima „pažadą dėl 750 lėktuvų, o tai bus, be abejonės, didžiausias užsakymas per visą istoriją, jei jie gerai atliks darbą su 200 lėktuvų“.
JAV žiniasklaida jau kelis mėnesius skelbia, kad Pekinas ruošiasi pateikti didelį „Boeing“ lėktuvų užsakymą, kuris apimtų 500 „737 MAX“ modelio ir apie 100 didesnių „787 Dreamliner“ bei 777 modelių lėktuvų.
