Budanovas: Europa rimtai nesirengia karui savo teritorijoje

„Europa rimtai nesirengia karui savo teritorijoje. Niekas Europoje nesirengia karui Europos teritorijoje. Jokiam rimtam karui. Visiškai niekas. Rusija rengiasi, o Europa – ne“, – pabrėžė Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas.
Paklaustas, kodėl taip yra, K. Budanovas pabrėžė, jog tai lemia klaidingas saugumo supratimas.
„Taip visada būdavo. Visos klestėjusios imperijos visada manė esančios stipriausios ir galingiausios. Taip atrodė. Ir joms visoms būdinga viena: jos nustojo egzistuoti susidūrusios su barbarų įsiveržimo grėsme. Barbarai visada laimėdavo. Nes patogus gyvenimas veda į paralelinę tikrovę. Būtent tai dabar nutiko Europai“, – sakė K. Budanovas.
Vis dėlto jis pareiškė viltį, kad reikalai neprieis iki tiesioginio barbarų įsiveržimo. „Bet jei tai dėl kokių nors priežasčių įvyktų šiandien, rezultatas būtų akivaizdus“, – įsitikinęs K. Budanovas.
Jo nuomone, pirmiausia Ukrainoje baigsis aktyvūs karo veiksmai, o tada Rusija gali išplėsti savo puolimo veiksmų mastą. Jis pridūrė tai grindžiantis mažų mažiausiai savo turima informacija ir sakė, kad kol karas Ukrainoje nesibaigs, Europoje nieko neįvyks.
Paklaustas, kiek metų Europa turi pasirenimui, K. Budanovas teigė, kad pagal dabartinius planus laiko yra iki 2030 metų. Tačiau dabar rusai „mažina ir trumpina terminus“, pridūrė jis.
„Ukrinform“ pranešė, kad „galimybių langas“ užbaigti Rusijos karą Ukrainoje gali atsiverti 2026 m. vasario pradžioje arba viduryje.
