Buvęs Zelenskio patarėjas sumokėjo trijų milijonų dolerių užstatą korupcijos byloje

Andrijus Jermakas beveik visą Rusijos invazijos laikotarpį buvo V. Zelenskio dešiniąja ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figūruoti keleto milijonų dolerių vertės korupcijos skandale.
Praėjusią savaitę Kyjivo kovos su korupcija teismas paskyrė A. Jermakui 60 dienų kardomąjį kalinimą ir nustatė 140 mln. grivų (apie 3,2 mln. JAV dolerių) užstatą.
„Tiek pinigų aš neturiu“, – praėjusią savaitę sakė A. Jermakas.
„Manau, kad turiu pakankamai pažįstamų ir draugų. Tikiuosi, jie galės man padėti“, – pridūrė jis.
Teismo spaudos tarnyba pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė, kad buvo sumokėtas visas užstatas ir kad A. Jermakas bus paleistas iki dienos pabaigos.
Prokurorai kaltina A. Jermaką didelio masto pinigų plovimu, susijusiu su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kyjivo.
Iki atsistatydinimo A. Jermakas daugelio buvo laikomas antru pagal įtakingumą žmogumi Ukrainoje ir lydėjo V. Zelenskį svarbiose kelionėse į Jungtines Valstijas bei Europos sostines.
Per visą karo laikotarpį Ukrainą sukrėtė keletas rezonansinių korupcijos skandalų, o vyriausybei buvo pavesta imtis griežtų priemonių prieš kyšininkavimą ir įgyvendinti reformas, kad šalis galėtų įstoti į tokias tarptautines organizacijas kaip Europos Sąjunga.
