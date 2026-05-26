Buvusi Danijos karalienė Margrethė II vėl atsidūrė ligoninėje

Pateiktais duomenimis, Margrethė tikriausiai ligoninėje praleis kelias dienas.
Buvusiai karalienei gegužės viduryje buvo atlikta nedidelė širdies operacija. Rūmų teigimu, tai buvo minimali invazinė operacija, kurios metu praplėsta vainikinė arterija.
Gyventojų mėgstama Margrethė 52 metus praleido soste, o 2024-aisiais perleido jį savo sūnui Frederikui. Pastaraisiais metais ji ne kartą kovojo su sveikatos problemomis. Pernai Margrethė buvo gydoma ligoninėje dėl peršalimo, 2023 m. jai atlikta nugaros operacija.
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