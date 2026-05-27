 Buvusi JAV generalinė prokurorė Bondi po atleidimo iš pareigų išgirdo vėžio diagnozę

Buvusi JAV generalinė prokurorė Bondi po atleidimo iš pareigų išgirdo vėžio diagnozę

2026-05-27 21:46
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Buvusi JAV generalinė prokurorė Pam Bondi pranešė kovojanti su skydliaukės vėžiu. Jis teigė onkologinės ligos diagnozę išgirdusi netrukus po to, kai balandžio pradžioje buvo atleista iš pareigų. Jai jau atlikta operacija, ir ji sveiksta, sakė P. Bondi stočiai CNN.

Pam Bondi
Pam Bondi / Scanpix nuotr.

60-metei P. Bondi diagnozuotas skydliaukės vėžys.

Amerikiečių žinių portalas „Axios“ pirmasis pranešė apie P. Bondi diagnozę ir taip pat informavo, kad ji užims naujas pareigas administracijoje – prisijungs prie prezidento patarėjų tarybos mokslo ir technologijų klausimais.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas balandžio 2 d. atleido generalinę prokurorę ir jos vietą Teisingumo departamento vadovo poste patikėjo savo buvusiam asmeniniam advokatui Toddui Blanche‘ui.

Penktadienį P. Bondi turėtų duoti parodymus Atstovų Rūmų priežiūros komiteto atliekamame Jeffrey‘io Epsteino bylos tyrime.

 
Šiame straipsnyje:
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