Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui skirtas suėmimas

Teisėjas leido A. Jermaką suimti dviem mėnesiams. Sprendimas dar gali būti skundžiamas.
A. Jermako advokatai teismo salėje pareiškė, kad skųs teismo sprendimą.
Pats A. Jermakas, kuris jam pateiktus kaltinimus korupcija atmetė kaip nepagrįstus, pareiškė, kad neturi lėšų užstatui, bet tikisi draugų pagalbos.
BNS rašė, kad A. Jermakas buvo artimiausias V. Zelenskio patikėtinis iki pat 2025 metų lapkričio, kai atsistatydino tyrėjams atlikus kratą jo namuose vykdant platų korupcijos tyrimą, sukrėtusį karo draskomą šalį.
Prokurorai įtaria, kad A. Jermakas, veikdamas organizuotoje nusikalstamoje grupėje, pasisavino apie 8,5 mln. eurų. Į šią grupę, be kitų, įėjo buvęs vicepremjeras Oleksijus Černyšovas ir buvęs V. Zelenskio verslo partneris Timuras Mindičius.
„Asmenys, naudoję lėšas, kurių faktinės aplinkybės rodo, kad jos gautos nusikalstamu būdu, objektų statybai „Dinastijos“ kotedžų gyvenvietės teritorijoje, planavo atlikti tolesnius veiksmus, kuriais siekta tokį turtą legalizuoti“, – teisme sakė prokuroras.
A. Jermakas kaltinimus neigia. „Turiu tik vieną butą ir vieną automobilį“, – teismo pertraukos metu žurnalistams sakė jis.
Antradienį, likus kiek daugiau nei valandai iki posėdžio, kovos su korupcija tyrėjai ir prokurorai surengė netikėtą spaudos konferenciją, kurios metu gynė savo tyrimą.
„Kai pasiekiame etapą, kuomet įtariamajam pranešama apie kaltinimus, būname įsitikinę, jog surinkome pakankamai įrodymų, kad kaltinimai teisme atsilaikytų“, – sakė Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) vadovas Semenas Kryvonosas.
A. Jermakas pernai atsistatydino vykstant „Operacija „Midas“ pavadintam tyrimui dėl milžiniškos korupcijos schemos, kurioje, NABU teigimu, dalyvavo aukšto rango vyriausybės pareigūnai.
Ukrainos vyriausybė praėjusią vasarą bandė apriboti NABU ir SAPO – dviejų kovos su korupcija institucijų, įsteigtų po 2014-ųjų prodemokratinio sukilimo – nepriklausomumą.
Šis žingsnis sukėlė retus karo meto antivyriausybinius protestus ir privertė V. Zelenskį atšaukti sprendimą po Europos Sąjungos (ES) – pagrindinės Kyjivo finansinės ir karinės rėmėjos – kritikos.
