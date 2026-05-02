Čekija leido Fico lėktuvui kirsti jos oro erdvę pakeliui į Maskvą

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
„Slovakijos pusė pateikė standartinį prašymą dėl leidimo kirsti oro erdvę ir jis buvo nedelsiant išduotas“, – Čekijos žiniasklaidos priemonei „Novinky“ penktadienį pareiškė atstovas spaudai Adamas Corgo (Adamas Korgas).
„Kalbos apie „uždraudimą“ yra melagingos“, – pridūrė jis, paneigdamas Rusijos žiniasklaidos teiginius, kad Čekija atsisakė išduoti leidimą skrydžiui.
Leidimas suteiktas tuo metu, kai daugelis Europos šalių prieš Slovakijos premjero planuojamą vizitą į Maskvą, kur jis ketina vykti minėti Rusijos Pergalės dienos gegužės 9-ąją, atsisakė leisti R. Fico lėktuvui kirsti savo oro erdvę.
Baltijos šalys uždraudė Slovakijos ministro pirmininko skrydį, o Lenkija taip pat atsisakė suteikti leidimą kirsti savo oro erdvę.
Minėdama Antrojo pasaulinio karo pabaigą Europoje, Rusija kiekvienais metais gegužės 9 dieną Maskvoje rengia didelio masto karinius paradus. Šventės metu pabrėžiamas Sovietų Sąjungos vaidmuo šioje pergalėje, o Kremlius šį renginį naudoja savo karinei galiai pademonstruoti ir oficialiam naratyvui dėl invazijos į Ukrainą sustiprinti.
Dauguma Europos šalių, įskaitant Ukrainą, karo pabaigą mini gegužės 8-ąją, kuri žinoma kaip Pergalės Europoje diena.
R. Fico, kuris ir pernai dalyvavo Maskvos šventėse nepaisydamas Europos pareigūnų raginimų boikotuoti 2025 metų renginį, plačiai laikomas vienu iš artimiausių Maskvos sąjungininkų Europos Sąjungoje.
Naujausi komentarai