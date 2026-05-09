 Čekijos analitikas: Rusija primena nacistinę Vokietiją ir turi būti nugalėta

2026-05-09 18:35
Viljama Sudikienė (ELTA)

Iš esmės Rusija yra ne kas kita, kaip Trečiasis reichas, todėl nusipelno karinio pralaimėjimo ir galiausiai bausmės, įsitikinęs Čekijos saugumo analitikas Otakaras Foltýnas.

Jis priminė, kad, kaip parodė ankstesni susitarimai, Rusija nuolat negerbia paliaubų ir toliau puola Ukrainos miestus.

„Todėl Ukraina turi visą teisę atsakyti – smogti stipriau ir visur“, – pabrėžė ekspertas.

Jo įsitikinimu, Rusija yra ne kas kita, kaip Trečiasis reichas, ir daro tokius pačius nusikaltimus, kokius nacistinė Vokietija padarė Ukrainoje prieš daugiau nei 80 metų, įskaitant civilių žudymą, kalinių kankinimą, vaikų pagrobimą ir kitus.

„Rusija nenusipelno nieko kito, tik karinio pralaimėjimo ir galiausiai bausmės“, – pabrėžė O. Foltýnas. 

