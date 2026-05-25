Cichanouskaja atvyko į Kyjivą

S. Cichanouskają lydi jos patarėjai Franakas Viačorka, Denisas Kučinskis ir Anatolijus Lebedko, taip pat Jungtinio pereinamojo laikotarpio kabineto vadovo pavaduotojas Pavelas Latuška, kabineto vadovo padėjėjas Valerijus Mackevičius ir kabineto atstovė socialiniams reikalams Olga Zazulinskaja.
A. Cichanouskaja planuoja susitikti su Ukrainos vadovais.
Ji taip pat dalyvaus Tarptautiniame miestų ir regionų viršūnių susitikime. Šio kasmetinio renginio, organizuojamo Ukrainos prezidento globojamo Vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso formatu, tikslas – užsitikrinti tarptautinę paramą šalies atstatymui.
Kaip praėjusią savaitę pranešė „The Kyiv Independent“, apie būsimą S. Cichanouskajos vizitą paskelbta Ukrainai atmetus Baltarusijos diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos pasiūlymą susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, įtampai tarp Kyjivo ir Baltarusijos režimo didėjant.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pabrėžė, kad Baltarusija nuo pat plataus masto invazijos pradžios yra Rusijos bendrininkė, leidusi Maskvai iš savo teritorijos pulti Ukrainą.
Ukrainos diplomatijos vadovas akcentavo, kad pastaruoju metu Kyjivas nepalaiko jokių oficialių ryšių su Baltarusijos režimu, ir kaip „keistą pareiškimą“ atmetė A. Lukašenkos pasiūlymą susitikti su V. Zelenskiu.
Sausio mėnesį prezidentas V. Zelenskis ir Baltarusijos opozicijos lyderė S. Cichanouskaja surengė savo pirmąjį dvišalį susitikimą Lietuvos sostinėje.
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