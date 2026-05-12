Daugėjant internetinių atakų skaičiui, Vokietija planuoja „aktyvią kibernetinę gynybą“

Vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas sakė, kad šį mėnesį vyriausybėje sieks priimti naują įstatymą, kuris leistų saugumo tarnyboms imtis atsakomųjų veiksmų prieš atakoms naudojamus serverius.
Tikslas – „sugriauti ir sunaikinti užpuolėjų infrastruktūrą“, spaudos konferencijoje Berlyne sakė jis ir pridūrė, kad daugelio atakų šaltinis yra Rusija.
„Tai reiškia užtikrinti, kad kas nors, užpuolantis mus iš serverių sistemos – pavyzdžiui, iš užsienio užpuolus energetikos įmonę Vokietijoje, ateityje nebegalės to daryti naudodamas tą infrastruktūrą, tą serverį, tą programinę įrangą ar tas priemones“, – sakė ministras.
Pastaruoju metu daugėja rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmones, vyriausybines agentūras ir kritinę infrastruktūrą, o praėjusiais metais tokie incidentai padarė daugiau nei 200 mlrd. eurų ekonominės žalos, pažymėjo Vidaus reikalų ministerija.
„DI pagrindu veikiančios priemonės tampa vis svarbesnės kibernetinių nusikaltimų srityje“, – teigiama ministerijos pranešime, nes jos leidžia nusikaltėliams „vykdyti atakas greičiau, tiksliau ir profesionaliau“.
Pernai Vokietijoje buvo užregistruota apie 334 000 kibernetinių nusikaltimų, iš kurių du trečdaliai buvo įvykdyti iš užsienio arba nežinomų vietų. Manoma, kad apie daug atvejų liko nepranešta.
„Štai kodėl norime išplėsti savo aktyvios kibernetinės gynybos pajėgumus“, – sakė A. Dobrindtas.
Pasak jo, tarp pagrindinių internetinių grėsmių „pastebėjome žymų aktyvumo iš Rusijos padidėjimą“ nuo tada, kai 2022 metais ji pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą.
Praėjusiais metais Vokietijoje buvo pranešta apie daugiau nei 1000 išpirkos reikalaujančių atakų – tai 10 proc. daugiau nei praėjusiais metais, o užpuolikai išgavo daugiau nei 15 mln. JAV dolerių, teigė ministerija.
DOS atakų skaičius išaugo 25 proc. iki 36 706 atvejų.
Vokietijos finansų reguliavimo institucijos BaFin vadovas Markas Bransonas taip pat išleido įspėjimą apie su DI susijusias kibernetines atakas ir sakė, kad agentūra stiprina finansų įmonėms kylančių kibernetinių grėsmių stebėseną.
„Nauji DI modeliai gali nepaprastai greitai nustatyti ir netgi išnaudoti daugelį IT sistemų pažeidžiamumų“, – sakė M. Bransonas ir paragino įmones „šiuos pažeidžiamumus pašalinti daug greičiau“.
Jis teigė, kad „kibernetinis saugumas yra skubi ir būtina investicija“.
