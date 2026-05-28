Dauguma ukrainiečių palaikytų karių siuntimą ginti Lietuvos ir kitų šalių

Palaikymas svyravo nuo 58 proc. Lenkijai iki 63 proc. Lietuvai.
Rezultatai pasirodė Ukrainai tebekariaujant, o Europos sostinėms toliau diskutuojant dėl savo įsipareigojimų dėl Ukrainos gynybos ir narystės ES masto.
Beveik trys ketvirtadaliai (73 proc.) ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Šis skaičius nepasikeitė nuo 2022 metų, kai „Rating Group“ irgi uždavė šį klausimą.
Noras ginti kitas šalis glaudžiai susijęs su tuo, kaip stipriai respondentai tapatinasi su Europos Sąjunga (ES).
Pavyzdžiui, Estijos atveju 73 proc. tų, kurie balsuotų už įstojimą į ES, palaikytų Ukrainos karinę pagalbą. Stojimo į ES priešininkų grupėje Ukrainos karinei pagalbai Estijai pritartų 37 proc., o nepritartų 61 proc. respondentų.
Tarp ukrainiečių, turinčių stiprų emocinį ryšį su ES, 85 proc. palaikytų ginkluotą pagalbą Estijai; tarp tų, kurie silpnai sieja save su ES, tokių būtų tik 35 proc., o 58 proc. pasisakytų „prieš“.
„Rating Group“ 2026 metų balandžio 15–17 dienomis telefonu apklausė 1 tūkst. 18 metų ir vyresnių respondentų; paklaidos riba yra iki 3,1 procento.