Dėl ES ir MERCOSUR susitarimo Lenkija kreipėsi į teismą

Užsienio reikalų viceministras Marcinas Bosackis pirmadienį Briuselyje patvirtino, kad Lenkija pateikė skundą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (ESTT) dėl ES susitarimo su MERCOSUR, taip pat prašymą sustabdyti susitarimo taikymą, kol teismas priims sprendimą šiuo klausimu.
M. Bosackis teigė, kad skundas į Liuksemburgą buvo išsiųstas sekmadienio vakarą.
Apie Varšuvos žingsnį tą pačią dieną socialiniame tinkle „X“ paskelbė ir žemės ūkio ministras Stefanas Krajewskis, kuris tvirtino, kad Lenkija yra vienintelė šalis, nusprendusi ES teisme užginčyti gegužės 1 dieną įsigaliojusį susitarimą.
„Mūsų ūkininkų ir vartotojų saugumas yra svarbiausias Lenkijos vyriausybės prioritetas, – rašė jis. – Mūsų ūkininkai nebijo konkurencijos, tačiau ji turi būti SĄŽININGA. Kovojame už vienodas prekybos taisykles ir aukščiausius standartus. Lenkijos kaimas gali mumis pasikliauti!“
Sausio 17 dieną ES atstovai ir MERCOSUR blokas, kurį sudaro Argentina, Brazilija, Paragvajus ir Urugvajus, pasirašė partnerystės ir laikinąjį prekybos susitarimus.
Šiam žingsniui pritarė dauguma ES Tarybos narių, o prieštaravimus išreiškė Lenkija, Prancūzija, Airija, Vengrija ir Austrija. Partnerystės susitarimą dar turi ratifikuoti visos ES valstybės narės.
