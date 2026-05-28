Dėl ryšių su ES Rusija ribos vaisių ir daržovių importą iš Armėnijos

Sprendimas priimtas didėjant įtampai tarp Rusijos ir šios Kaukazo šalies dėl jos siekio prisijungti prie Europos Sąjungos (ES).
Buvusi sovietinė respublika Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus plėtoja ryšius su Briuseliu, nusivylusi tuo, kad Maskva nesugebėjo jos apginti per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu.
Pernai Armėnija priėmė įstatymą, kuriuo deklaravo ketinimą siekti narystės ES, nors dar nepateikė oficialios paraiškos ir tebėra Rusijos vadovaujamo prekybos bloko – Eurazijos ekonominės sąjungos – narė.
Remdamasi neįvardytais Armėnijos produkcijos kokybės „pažeidimais“, Rusijos žemės ūkio saugos institucija „Rosselchoznadzor“ pareiškė, kad įveda „laikinus apribojimus šviežių pomidorų, agurkų, paprikų, lapinių žalumynų ir braškių, kilusių ir atvežtų iš Armėnijos, importui“.
„Sprendimas priimtas atsižvelgiant į didėjantį pažeidimų skaičių tiekiant Armėnijos vaisių ir daržovių produkciją į Rusiją bei siekiant užtikrinti fitosanitarinį saugumą“, – nedetalizuodama nurodė institucija.
Apribojimai galios nuo gegužės 30 dienos, tol, kol Armėnija imsis priemonių „užtikrinti gabenamos produkcijos saugumą“, pridūrė „Rosselchoznadzor“.
Armėnija šio žingsnio kol kas nepakomentavo.
Praėjusią savaitę Rusija įvedė panašius apribojimus Armėnijos gėlių importui, o jos vartotojų saugos tarnyba uždraudė prekiauti tam tikrais armėniškais vynais ir konjakais.
Armėnija taip pat yra Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) – Maskvos vadovaujamo saugumo aljanso – narė, nors 2024 metais įšaldė savo narystę joje.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas balandį įspėjo Armėniją, kad ji negali būti ir ES, ir Eurazijos ekonominės sąjungos narė.
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