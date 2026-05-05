Dėl sveikatos planuoja naujus mokesčius

Berlyne prie federalinės kanceliarijos protestavo prieš sveikatos reformą. Net gaivieji gėrimai brangs. Nors daug vokiečių būsimam cukraus mokesčiui pritaria.
„Man atrodo, mokestis geras, skatins vartoti mažiau cukraus“, – teigė moteris.
„Visi žinome, kad cukrus kenkia“, – pridūrė dar viena.
„Kam patinka, vis tiek pirks“, – svarstė mergina.
Jei 100 mililitrų gėrimo cukraus kiekis viršija 8 gramus, jį būtų galima apmokestinti 32 centais už litrą. Aritmetika paprasta: jei litras gėrimo kainuoja 1,50 euro, tai išbrangtų iki 1,82. Pokyčiai įsigaliotų po dvejų metų.
Cukraus pramonės lobistai aiškina, kad išbrangę gėrimai esą nė vienoje šalyje nutukimo rodiklių nesumažino. O medikai sako, kad pokyčių reikia išlaukti.
„Tai – nutukimo pandemija. Iki šiol nepavyksta sustabdyti antsvorio turinčiųjų gausėjimo. Ir tų, kas serga diabetu“, – pabrėžė mitybos specialistas Larsas Seligas.
Anglijoje cukraus mokestis jau privertė gamintojus sumažinti dedamo cukraus kiekį. O Vokietijoje reforma, tikimasi, atneš ir milijardus eurų į biudžetą, skirtų užkamšyti sveikatos sistemos spragas.
„Svarbiausias mūsų prioritetas – įmokų stabilumas ir sveikatos sistemos ilgalaikis užtikrinimas. Šia reforma siekiame, kad Vokietijos sveikatos priežiūros sistema būtų prieinama visiems“, – teigė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Ir rūkaliams užtraukti dūmą kainuos brangiau. Vis keliamas akcizas tabakui: cigarečių pakelio kaina iki metų pabaigos gali šoktelėti iki 10 eurų.
Patvirtinus Vokietijos vyriausybei, mokesčių pluoštas keliaus į parlamentą, tačiau kada tiksliai politikai balsuos, kol kas neaišku.
