 Dėl sveikatos planuoja naujus mokesčius

2026-05-05 11:20
Eglė Radušytė (LNK)

Vokietija planuoja mokesčių šuolį, ketina įvesti cukraus mokestį gėrimams – siekiama sveikesnės visuomenės, kad būtų mažiau nutukusių ar sergančių diabetu. Labiau pakratyti kišenes teks ir tiems, kas rūko.

Dėl sveikatos planuoja naujus mokesčius / magnific.com nuotr.

Berlyne prie federalinės kanceliarijos protestavo prieš sveikatos reformą. Net gaivieji gėrimai brangs. Nors daug vokiečių būsimam cukraus mokesčiui pritaria.

„Man atrodo, mokestis geras, skatins vartoti mažiau cukraus“, – teigė moteris.

„Visi žinome, kad cukrus kenkia“, – pridūrė dar viena.

„Kam patinka, vis tiek pirks“, – svarstė mergina.

Jei 100 mililitrų gėrimo cukraus kiekis viršija 8 gramus, jį būtų galima apmokestinti 32 centais už litrą. Aritmetika paprasta: jei litras gėrimo kainuoja 1,50 euro, tai išbrangtų iki 1,82. Pokyčiai įsigaliotų po dvejų metų.

Cukraus pramonės lobistai aiškina, kad išbrangę gėrimai esą nė vienoje šalyje nutukimo rodiklių nesumažino. O medikai sako, kad pokyčių reikia išlaukti.

„Tai – nutukimo pandemija. Iki šiol nepavyksta sustabdyti antsvorio turinčiųjų gausėjimo. Ir tų, kas serga diabetu“, – pabrėžė mitybos specialistas Larsas Seligas.

Anglijoje cukraus mokestis jau privertė gamintojus sumažinti dedamo cukraus kiekį. O Vokietijoje reforma, tikimasi, atneš ir milijardus eurų į biudžetą, skirtų užkamšyti sveikatos sistemos spragas.

„Svarbiausias mūsų prioritetas – įmokų stabilumas ir sveikatos sistemos ilgalaikis užtikrinimas. Šia reforma siekiame, kad Vokietijos sveikatos priežiūros sistema būtų prieinama visiems“, – teigė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.

Ir rūkaliams užtraukti dūmą kainuos brangiau. Vis keliamas akcizas tabakui: cigarečių pakelio kaina iki metų pabaigos gali šoktelėti iki 10 eurų.

Patvirtinus Vokietijos vyriausybei, mokesčių pluoštas keliaus į parlamentą, tačiau kada tiksliai politikai balsuos, kol kas neaišku.

