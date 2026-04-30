Dešimčiai aukšto rango Meksikos pareigūnų JAV pareikšti kaltinimai dėl narkotikų kontrabandos

Niujorko pietų apygardos teisme pareigūnams, tarp kurių yra Sinaloa valstijos gubernatorius Rubenas Rocha Moya, pareikšti kaltinimai dėl bendradarbiavimo su Sinaloa karteliu, „siekiant Jungtinėse Valstijose platinti didžiulius kiekius narkotikų“.
Šis kartelis yra viena iš galingiausių narkotikų organizacijų pasaulyje ir JAV yra įtrauktas į teroristinių organizacijų sąrašą.
Visi 10 asmenų yra dabartiniai arba buvę aukšto rango vyriausybės ir teisėsaugos pareigūnai iš Sinaloa valstijos vakarų Meksikoje. Tarp jų yra ir senatorius Enrique Inzunza Cazarez, priklausantis Meksikos prezidentės Claudios Sheinbaum partijai „Morena“.
Kaltinamajame akte JAV valdžios institucijos teigia, kad Ivánas ir Ovidio Guzmanai – šiuo metu kalinčio Meksikos narkotikų barono Joaquíno Guzmano pravarde „El Chapo“ sūnūs – sudarė sandėrį, pagal kurį mainais už „El Chapo“ kartelio narių apsaugą padėjo tai pačiai partijai „Morena“ priklausančiam Rochai Moya‘ai laimėti Sinaloa valstijos gubernatoriaus rinkimus.
Rocha Moya platformoje „X“ „kategoriškai ir visiškai“ atmetė jam pareikštus kaltinimus, teigdamas, kad jie „yra visiškai neteisingi ir nepagrįsti“ ir kad „tai bus įtikinamai įrodyta tinkamu laiku.“
Meksikos užsienio reikalų ministerija trečiadienį pranešė iš JAV vyriausybės gavusi „prašymus įvykdyti keleto asmenų ekstradiciją“ ir pridūrė, kad „iš JAV ambasados gautuose dokumentuose nėra pakankamai įrodymų, kad būtų galima nustatyti tų asmenų, kuriuos prašoma laikinai suimti ekstradicijos tikslais, atsakomybę“.
„Galiojančiose sutartyse yra konkrečios nuostatos, numatančios informacijos konfidencialumą, – pridūrė ministerija. – Todėl JAV ambasadai bus nusiųstas oficialus protestas dėl to, kaip ši informacija buvo atskleista.“
Prokuroras Ulisesas Lara Lópezas pareiškė, kad Generalinė prokuratūra pati atliks tyrimą, siekdama nustatyti, ar pagal Meksikos teisės sistemą egzistuoja pakankamai įrodymų ir ar tenkinti prašymus dėl laikino šių asmenų sulaikymo.
