Dešimtys tūkstančių žmonių Ispanijoje dalyvavo protestuose prieš Gazos flotilės sustabdymą

Protestuotojai taip pat kaltino ES prisidedant prie Izraelio veiksmų ir reikalavo nutraukti santykius su Izraeliu.
„Kai jie puola flotilę, puola mus visus“, – buvo teigiama manifeste, kuris perskaitytas prie Užsienio reikalų ministerijos Madride.
Izraelio specialiosios pajėgos prieš tai perėmė 40 „Global Sumud Flotilla“ laivų ir sulaikė per 400 jais plaukusių aktyvistų iš dešimčių šalių. Tarp jų buvo ir švedė Greta Thunberg. Izraelis propalestiniečių aktyvistus ketina deportuoti.
Akcijos organizatoriai apkaltino Izraelį pažeidus tarptautinę teisę ir Gazos Ruože vykdant karo nusikaltimus.
„Taiki, nesmurtinė vilkstinė, kuri turėjo nugabenti į Gazos Ruožą maisto produktų, maisto kūdikiams ir medikamentų“, buvo jėga ir neteisėtai sustabdyta tarptautiniuose vandenyse, o dalyviai „pagrobti“, teigiame tinkle „Telegram“ paskelbtame organizatorių pareiškime. Tinkle „X“ rėmėjai kalbėjo apie „piratavimą“.
Toliau buvo teigiama: „Visi sulaikyti mūsų aktyvistai šiuo metu yra Ašdodo uoste, jų sveikata gera, jie saugūs“.
Flotilė su palestiniečius remiančiais aktyvistais, gabenančiais pagalbos prekes Gazos Ruožui, į kelią leidosi rugsėjo pradžioje. Laivuose buvo virtinė žinomų žmonių, įskaitant G. Thunberg, buvusio Pietų Afrikos prezidento Nelsono Mandelos anūką Mandlą Mandelą ir palestiniečių kilmės prancūzų europarlamentarę Rima Hassan.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu gyrė pajėgas. Karinio laivyno kariai ir vadai „labai profesionaliai ir veiksmingai“ įvykdė savo misiją, teigė jis.
Protestai vyko ir kitose šalyse. Paryžiuje susirinko apie 1 tūkst. žmonių, Romoje, policijos duomenimis – 10 tūkst. Apie demonstracijas taip pat pranešta iš Berlyno, Hagos, Tuniso Brazilijos bei Buenos Airių.
