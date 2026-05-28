DI bendrovių vadovai atsisako apokaliptinių prognozių dėl darbo vietų praradimo

JAV lustų gamybos bendrovės „Nvidia“ generalinis direktorius Jensenas Huangas ir DI bendrovės „OpenAI“ generalinis direktorius Samas Altmanas, kurių ankstesni teiginiai sukėlė nerimą dėl galimo DI poveikio visuomenei, dabar teigia, kad pesimistiniai perspėjimai buvo perdėti arba, kai kuriais atvejais, nenuoširdūs.
Pirmadienį kanalui „Channel News Asia“ J. Huangas tiesiogiai užsipuolė kolegas įmonių vadovus, kurie viešai kaltina DI dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo.
„Naratyvas, siejantis DI su darbo vietų praradimu, daugeliui tai darančių generalinių direktorių yra tiesiog pernelyg didelis tingėjimas, – sakė jis. – DI tik ką atsirado. Kaip įmanoma, kad jie jau praranda darbo vietas?“
J. Huangas, kuris jau seniai teigė, kad DI sukurs tiek pat darbo vietų, kiek jų atims, atmetė kai kurių pramonės atstovų pesimistines prognozes, sakydamas, kad neseniai vykusios įmonių atleidimų bangos priežastis nebuvo DI.
„Kaip įmanoma, kad DI tapo produktyvus ir naudingas tik prieš šešis mėnesius, o jie kažkodėl atleido žmones prieš dvejus metus dėl DI? Tai visiškai nesuprantama, – sakė jis. – Tai buvo tik būdas jiems pasirodyti protingais, ir aš to tikrai nekenčiu. Manau, kad mes gąsdiname žmones, o tai yra neatsakinga.“
S. Altmano „mea culpa“
Praėjusią savaitę britų bankas „Standard Chartered“ paskelbė planus iki 2030 metų atleisti tūkstančius darbuotojų, nes DI pakeis darbuotojus įvairiose administracinėse pareigose.
Socialinį tinklą „Snapchat“ valdanti įmonė praėjusį mėnesį atleido 1000 darbuotojų, teigdama, kad DI didina efektyvumą ir skatina pelningumą.
Tuo tarpu S. Altmanas išreiškė atgailą. Kalbėdamas Sidnėjuje vykusioje „Commonwealth Bank of Australia“ konferencijoje „Accelerate AI“, jis sakė, kad sparti DI plėtra nesukels „darbo vietų apokalipsės, kurią propaguoja ar apie kurią kalba kai kurios mūsų srities įmonės“, įskaitant ir jo paties bendrovę.
„Maniau, kad iki šiol bus panaikinta daugiau pradinio lygio biurų darbuotojų darbo vietų nei iš tikrųjų įvyko, – sakė jis. – Manau, kad dabar geriau suprantu, kodėl taip neatsitiko. Žinoma, džiaugiuosi dėl to, bet tai sritis, kurioje mano intuicija tiesiog nepasitvirtino.“
DI bendrovės „Anthropic“ vadovas Dario Amodei taip pat sušvelnino savo toną ir neseniai sakė prognozuojantis, kad net jei 90 proc. darbo vietų būtų automatizuotos, likusių 10 procentų atliktų žmonės, kurie būtų žymiai produktyvesni.
D. Amodei jau seniai sulaukia kritikos iš kitų pramonės atstovų, kurie laiko jį DI srities pesimistu, netgi nepaisant to, kad „Anthropic“ tapo labai sėkminga įmone. Tuo metu J. Huangas praėjusiais metais sakė, kad „beveik visiškai nesutinka su beveik viskuo, ką jis (D. Amodei) sako“.
Konkurentų S. Altmano ir D. Amodei nuomonės pasikeitė tuo metu, kai jų įmonės – „OpenAI“ ir „Anthropic“ – ruošiasi visų laukiamam pirminiam viešam akcijų siūlymui (IPO), kurių sėkmei reikės didelio investuotojų palaikymo.
Ankstesni pesimistiniai pareiškimai dėl DI sukėlė visuomenės nepasitenkinimą, ypač Jungtinėse Valstijose, kur apklausos rodo, jog žmonės yra labai nepatenkinti dėl technologijų įmonių ir politinių lyderių prognozuojamų su DI susijusių pokyčių.
Dauguma ekonominių institucijų, o neseniai ir Europos Centrinis Bankas, teigia, kad DI iki šiol turėjo tik nedidelį poveikį užimtumui.
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