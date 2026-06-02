Donaldas Trumpas: derybos su Iranu vyksta nuolat

Po kelių savaičių tiesioginių ir netiesioginių derybų, kuriose iki šiol nepavyko užbaigti vasario 28 dieną prasidėjusio JAV ir Izraelio karo su Iranu, D. Trumpas taip pat pažymėjo, jog „niekada nežinai“, kuo baigsis derybos.
„Melagienų pranešimai, kad Irano Islamo Respublika ir JAV prieš keletą dienų nustojo kalbėtis, yra melagingi ir klaidingi“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Mūsų pokalbiai tęsiasi nuolat, įskaitant prieš keturias dienas, prieš tris dienas, prieš dvi dienas, prieš vieną dieną ir šiandien“, – parašė jis.
„Niekada nežinai, kur jos (derybos) nuves, bet kaip sakiau Iranui, atėjo laikas, vienaip ar kitaip, jums sudaryti Susitarimą. Jūs tai darote jau 47 metus ir negalima leisti, kad tai tęstųsi toliau“, – pridūrė D. Trumpas.
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