 Donaldas Trumpas: iš Irano nieko neliks

2026-05-17 22:54
BNS inf.

Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį įspėjo Iraną, kad „iš jų nieko neliks“, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su Jungtinėmis Valstijomis.

Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Irano žiniai: Laikrodis Tiksi ir jiems geriau paskubėti, GREITAI, arba iš jų nieko neliks“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.

„LAIKAS YRA SVARBIAUSIA!“ – pridūrė jis.

Tuo metu Irano žiniasklaida anksčiau sekmadienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti.

Naujienų agentūra „Fars“ nurodė, jog Vašingtonas pateikė penkių punktų sąrašą, kuriuo reikalauja, kad Iranas paliktų veikti tik vieną branduolinį objektą, o labai prisodrinto urano atsargas perduotų Jungtinėms Valstijoms.

Tuo tarpu naujienų agentūra „Mehr“ teigė: „Jungtinės Valstijos, nesiūlydamos jokių apčiuopiamų nuolaidų, nori gauti nuolaidų, kurių joms nepavyko gauti per karą, o tai sukels aklavietę derybose.“

