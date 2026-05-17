Donaldas Trumpas: iš Irano nieko neliks

„Irano žiniai: Laikrodis Tiksi ir jiems geriau paskubėti, GREITAI, arba iš jų nieko neliks“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
„LAIKAS YRA SVARBIAUSIA!“ – pridūrė jis.
Tuo metu Irano žiniasklaida anksčiau sekmadienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti.
Naujienų agentūra „Fars“ nurodė, jog Vašingtonas pateikė penkių punktų sąrašą, kuriuo reikalauja, kad Iranas paliktų veikti tik vieną branduolinį objektą, o labai prisodrinto urano atsargas perduotų Jungtinėms Valstijoms.
Tuo tarpu naujienų agentūra „Mehr“ teigė: „Jungtinės Valstijos, nesiūlydamos jokių apčiuopiamų nuolaidų, nori gauti nuolaidų, kurių joms nepavyko gauti per karą, o tai sukels aklavietę derybose.“
