 Donaldas Trumpas Javierui Milei: Argentinai finansinės pagalbos nereikia

Donaldas Trumpas Javierui Milei: Argentinai finansinės pagalbos nereikia

2025-09-23 22:38
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį susitikęs su savo kolega iš Argentinos ir sąjungininku Javieru Milei (Chavjeru Milėjumi) pareiškė nemanantis, kad ekonominių sunkumų patiriančiai Pietų Amerikos šaliai reikia finansinės pagalbos.

Javieras Milei ir Donaldas Trumpas
Javieras Milei ir Donaldas Trumpas / AP nuotr.

„Mes jiems padėsime, bet nemanau, kad jiems reikia finansinės pagalbos. Jis atlieka fantastišką darbą“, – sakė D. Trumpas apie savo dešiniojo sparno sąjungininką J. Milei, kuris save apibūdina kaip „anarchistą kapitalistą“. 

Šiame straipsnyje:
Argentina
Donaldas Trumpas
finansinė pagalba
Javieras Milei

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų