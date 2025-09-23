„Mes jiems padėsime, bet nemanau, kad jiems reikia finansinės pagalbos. Jis atlieka fantastišką darbą“, – sakė D. Trumpas apie savo dešiniojo sparno sąjungininką J. Milei, kuris save apibūdina kaip „anarchistą kapitalistą“.
Donaldas Trumpas Javierui Milei: Argentinai finansinės pagalbos nereikia
2025-09-23 22:38
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį susitikęs su savo kolega iš Argentinos ir sąjungininku Javieru Milei (Chavjeru Milėjumi) pareiškė nemanantis, kad ekonominių sunkumų patiriančiai Pietų Amerikos šaliai reikia finansinės pagalbos.
Javieras Milei ir Donaldas Trumpas / AP nuotr.
