Argentinos Kongresas apribojo Milei galimybes valdyti šalį įsakais

J. Milei partija parlamente sudaro mažumą, nuo 2023 m. gruodžio, kai pradėjo eiti pareigas, jis pasirašė daugiau nei 70 įsakų, siekdamas įgyvendinti savo taupymo programą, pagal kurią, nepaisant protestų, buvo sumažintos viešosios išlaidos.
Pavyzdžiui, buvusi prezidentė peronistė Cristina Kirchner per dvi savo kadencijas nuo 2007 iki 2015 m. pasirašė 78 įsakus, o dešiniųjų pažiūrų Mauricio Macri, valdęs 2015–2019 m., pasirašė 71 įsaką.
Atstovų rūmai patvirtino įstatymo projekto, reglamentuojančio prezidento įsakus, pataisą, už tai balsavo 140 parlamentarų, 80 tam nepritarė, 17 susilaikė.
Įstatymo projektas, jau patvirtintas Senato, numato, kad įsaką gali panaikinti vieneri parlamento rūmai. Anksčiau prezidento įsakymui atmesti reikėjo parlamento abiejų rūmų balsų daugumos. Pakeistas įstatymo projektas dabar grįš į Senatą ir, tikimasi, bus patvirtintas.
Šiuo balsavimu suduotas dar vienas smūgis 54 metų J. Milei, ištiktam skandalų savo paties partijoje ir dėl peso kurso kritimo priverstam praėjusį mėnesį prašyti Vašingtono finansinės pagalbos. Be to, Kongresas jau tris kartus panaikino kai kuriuos jo veto dėl išlaidų.
J. Milei, laimėjęs prezidento rinkimus būdamas politikos naujokas, vadino Kongresą „žiurkių lizdu“, o jo narius – „politine kasta“. Tačiau jis atrodo vis labiau pažeidžiamas, artėjant spalio 26 d. numatytiems vidurio kadencijos rinkimams, kai bus renkama pusė Atstovų rūmų ir trečdalis Senato.
J. Milei taip pat apkaltino opoziciją tyčia kurstant „paniką“, kad jį susilpnintų.
Pirmadienį jis bandė atgaivinti roko žvaigždės įvaizdį, padėjusį jį išrinkti, surengęs koncertą savo naujausios knygos, kurioje giriasi savo ekonominiu „stebuklu“, išleidimo proga.
Praėjusią savaitę Kongresas panaikino lyderio veto dėl išlaidų didinimo valstybiniams universitetams ir skubios vaikų priežiūros skyriams, tai trukdo jam pasiekti nulinio deficito tikslą.
Sekmadienį iš kovos vidurio kadencijos rinkimuose pasitraukė vienas iš svarbiausių jo kandidatų dėl ryšių su įtariamais narkotikų prekeiviais.
Praėjusį mėnesį J. Milei partija „La Libertad Avanza“ per balsavimą Buenos Airių provincijoje pralaimėjo centro kairiesiems, tai laikoma jo populiarumo patikrinimu.
J. Milei taip pat derasi su Jungtinėmis Valstijomis dėl 20 mlrd. dolerių ekonominės paramos programos, skirtos paremti Pietų Amerikos šalies rinkas ir jos nukentėjusią valiutą.
Praėjusį mėnesį sakydamas kalbą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje J. Milei gyrė JAV prezidentą Donaldą Trumpą, sakė, kad jis gelbsti Jungtines Valstijas ir pasaulį nuo „katastrofos“, minėjo respublikono migracijos ir prekybos politiką.
