Argentinos prezidentas per rinkimų kampanijos mitingą apmėtytas akmenimis

J. Milei buvo saugiai evakuotas iš skurdžiame sostinės Lomas de Zamoros priemiestyje vykusio renginio, platformoje „X“ rašė jo atstovas spaudai Manuelis Adorni. Vietos žiniasklaida pranešė apie liberalių pažiūrų šalies vadovo šalininkų ir oponentų susirėmimus, policija trumpam sulaikė du žmones.
Keli vyriausybės pareigūnai dėl išpuolio apkaltino „kirchnerizmo“ šalininkus, omenyje turėdami buvusios prezidentės Cristinos Fernández de Kirchner politinę stovyklą.
Vėliau J. Milei savo paskyroje platformoje „X“ įkėlė nuotrauką, kurioje šypsosi su savo seserimi ir prezidentūros generaline sekretore Karina Milei bei įstatymų leidėju José Luisu Espertu.
Incidentas nutiko tuo metu, kai, artėjant rugsėjo 7 d. įvyksiantiems vietos rinkimams, J. Milei Buenos Airių provincijoje vykdo savo partijos „La Libertad Avanza“ rinkiminę kampaniją. Pirmadienį per mitingą Chunine dar prieš J. Milei pradedant kalbėti taip pat kilo susirėmimų.
J. Milei supriešino Argentiną griežtomis taupymo priemonėmis, kuriomis siekiama sumažinti skolą ir pažaboti infliaciją. Nors infliacija sumažėjo, o biudžetas buvo subalansuotas, daug žmonių neteko darbo, buvo sumažintos subsidijos energetikai ir viešajam transportui.
Be to, jo administraciją krečia korupcijos skandalas, susijęs su farmacijos įmone, kuri, kaip įtariama, mokėjo kyšius, kad galėtų sudaryti daugiamilijonines sutartis su agentūra, atsakinga už neįgaliųjų priežiūrą.
Teigiama, kad su šiuo skandalu yra susijusi ir J. Milei sesuo Karina, kuri yra laikoma įtakingiausia vyriausybės nare. Kilus skandalui, prezidento reitingai smarkiai krito.
Naujausi komentarai