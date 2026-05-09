Donaldas Trumpas sako galintis JAV karius iš Vokietijos perkelti į Lenkiją

Apie tai D. Trumpas kalbėjo po to, kai viešai susiginčijęs su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu) paskelbė apie JAV pajėgų Vokietijoje mažinimą.
Pentagonas per artimiausius 6–12 mėnesių iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5 tūkst. karių. Toks planas atsirado po D. Trumpo ir F. Merzo apsikeitimo replikomis dėl karo su Iranu, kai kancleris pareiškė, kad Irano derybininkai pažemino JAV.
Vėliau D. Trumpas užsiminė, kad svarsto išvesti daugiau karių nei anksčiau minėti 5 tūkstančiai.
Jis puikus kovotojas, puikus žmogus.
Paklaustas apie Lenkijos prašymą į ją perkelti iš Vokietijos išvedamus karius, D. Trumpas prieš išvykdamas į savo golfo klubą Virdžinijoje žurnalistams sakė: „Na, Lenkijai tai patiktų. Mes palaikome puikius santykius su Lenkija. Aš palaikau puikius santykius su prezidentu.“
„Aš jį parėmiau, jis laimėjo, nors buvo gerokai atsilikęs, ir jis laimėjo. Jis puikus kovotojas, puikus žmogus. Man jis labai patinka, tad tai yra įmanoma“, – kalbėdamas apie lenkų prezidentą Karolį Nawrockį (Karolį Navrockį) ir galimą JAV karių dislokavimą Lenkijoje sakė D. Trumpas.
Tiesiogiai paklaustas, ar siųstų karius į Lenkiją, D. Trumpas atsakė, kad „gali būti“.
Reaguodamas į D. Trumpo žodžius, Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas-Kamišas) pareiškė, kad Lenkija yra pasirengusi priimti papildomus JAV karius.
(be temos)