 Donaldas Trumpas su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu žada aptarti JAV ginklų pardavimą Taivanui

2026-05-11 20:06
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pareiškė, kad su Kinijos vadovu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) kalbėsis apie ginklų pardavimą Taivanui, nepaisant ilgalaikės Vašingtono politikos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai.

AP nuotr.

„Aš ketinu apie tai diskutuoti su prezidentu Xi. Prezidentas Xi norėtų, kad mes to nedarytume, ir aš apie tai diskutuosiu. Tai vienas iš daugelio dalykų, apie kuriuos kalbėsiu“, – žurnalistams prieš šios savaitės kelionę į Pekiną sakė D. Trumpas.

