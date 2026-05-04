Dujų kainos Europoje kiek paūgėjo

Europos etalonu laikomų Nyderlandų TTF gamtinių dujų ateities sandorių kaina buvo trumpam smuktelėjusi iki maždaug 44,5 euro už megavatvalandę (MWh), bet vėliau pakilo virš 46 eurų kartelės.
Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad JAV pradės lydėti kai kuriuos neutralius laivus per Hormuzo sąsiaurį, kuris nuo vasario pabaigos yra faktiškai uždarytas ir tai sutrikdė maždaug penktadalį pasaulio suskystintų gamtinių dujų (SGD) srautų.
Tačiau kai kurie prekiautojai po neseniai įvykusių saugumo incidentų šiame regione ir toliau skeptiškai vertina galimybes įgyvendinti šį planą.
Europos dujų kainos nuo konflikto pradžios pakilo maždaug 40 proc., nes dėl blokados pasaulyje sumažėjo pasiūla ir padidėjo konkurencija dėl dujų krovinių. Visgi, palyginti su anksčiau pasiektais aukščiausiais lygiais, kainos dabar yra sumažėjusios, nes kai kurie Azijos pirkėjai sumažino importą.
Žvelgiant į ateitį, prognozės rodo, kad gegužę visoje Europoje bus šilčiau ir orai bus labiau permainingi, įskaitant audrų laikotarpius, po kurių vėl bus karšta, o tai gali padidinti vėsinimo paklausą.
