Ekspertas: Putinas naudoja savo istorijos versiją kaip ginklą

„Putinas tvirtina, kad ukrainiečiai – „mažieji rusai“ – per tūkstantmetę istoriją yra neatsiejami nuo didžiosios rusų tautos. Remdamasis savo praeities interpretacija, jis teigia, kad didžioji Ukrainos dalis neva yra istorinė Rusijos teritorija ir kad, jo nuomone, Ukraina neturi teisės egzistuoti kaip suvereni valstybė. Mums reikia suprasti, kas vyksta jo galvoje ir kaip būtent jis naudoja istoriją kaip įrankį šiems naratyvams skleisti. Nes, remiantis istoriniais faktais, galima papasakoti ir visiškai kitokią istoriją apie Ukrainą – laisvą, suverenią, demokratinę valstybę, ir apie tai, kaip ji būtent dėl šios istorijos formavosi“, – sakė jis.
Pasak eksperto, „istorija yra galingas ginklas. Putinas juo naudojasi, kad mobilizuotų Rusijos visuomenę ir sukurtų įtikinamą naratyvą išoriniam pasauliui, kuris nėra susipažinęs su šia istorija. Ukrainiečiams tai yra labai artimas klausimas – tai ir jų istorija. Tačiau amerikiečiai ar europiečiai dažnai nėra pakankamai gerai su ja susipažinę. Tai ypač paaiškėjo, pavyzdžiui, interviu su Tuckeriu Carlsonu metu, kai Putinas pusvalandį dėstė savąją istorijos versiją, siekdamas pateisinti savo poziciją. Amerikiečiams ar platesnei Vakarų auditorijai tai gali skambėti gana sudėtingai ir įtikinamai.“
Jis taip pat pažymėjo, kad Kremliaus naudojama istorinė retorika skirta Vakarų auditorijai, kuriai dažnai trūksta pakankamų žinių apie Ukrainos ir šio regiono istoriją.
„Būtent todėl svarbu suprasti, kodėl ir kaip Putinas tai daro, kad žmonės galėtų geriau suvokti, kaip priėjome prie visapusiškos Rusijos invazijos į Ukrainą ir visų ją lėmusių įvykių. Putinas daugelį metų formavo savo požiūrį į Europą ir Ukrainą. Iš pradžių jis kalbėjo apie ukrainiečių ir rusų „artumą“, bet vėliau ėmė tvirtinti, kad jie yra „viena tauta“. Jis pradėjo ypač aktyviai naudoti šį naratyvą po Krymo aneksijos. Būtent todėl Nyderlandų ir tarptautinei auditorijai svarbu suprasti, kaip ir kodėl Putinas naudoja istoriją lyg ginklą, ir ką mes galime padaryti, kad tam pasipriešintume“, – sakė jis.
Jis taip pat pažymėjo, kad didžiausias pavojus Europai šiandien yra ne tik karinė Rusijos agresija, bet ir hibridinis karas – propaganda, sabotažas ir įtakos operacijos.
„Turime suprasti, kaip Putinas iškraipo istoriją ir naudoja ją lyg ginklą. Suprasti nereiškia pateisinti. Nesant supratimo, neįmanoma veiksmingai priešintis; turime suprasti jo logiką, kad žinotume, kaip jai pasipriešinti. Iki prasidedant plataus masto invazijai, daugelis Rytų Europos balsų įspėjo apie didelio karo pavojų. Apie tai įspėjo ir CŽA. Tačiau daugelyje Europos šalių, įskaitant Nyderlandus, vyravo nuomonė, kad Putinas „nekalba rimtai“. Vis dėlto jis šį naratyvą nuosekliai kūrė jau daugelį metų. O jei žmogus tam tikrus dalykus kartoja metų metus, yra didelė tikimybė, kad jis bandys juos įgyvendinti. Todėl svarbiausia – jį vertinti rimtai. Ne todėl, kad jis teisus, bet todėl, kad turime suprasti jo kėslus. Putinas labai pragmatiškai išnaudoja kitų silpnąsias vietas. Ir, kalbant apie jo kėslus, būtent tai ir yra ypač svarbu suprasti priimant teisingus sprendimus ir jam priešintis. Taip pat svarbūs ir kitų Rytų Europos šalių balsai. Knygoje ir mūsų paskaitoje mes citavome Radoslawą Sikorskį, kuris labai aiškiai kalbėjo apie istorinę Lenkijos patirtį su Rusija“, – baigdamas sakė ekspertas.
Verta paminėti, kad Hagoje vykstant dviejų dienų saugumo konferencijai, Leideno universiteto Hagos studentų miestelyje vyko renginių ciklas, kuriame aktyviai dalyvavo jaunimas, nes būtent jaunoji karta formuos Europos ir pasaulinio saugumo ateitį.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Nyderlandų ministras pirmininkas Robas Jettenas pareiškė, kad ateityje Ukrainą mato visateise Europos Sąjungos nare, ir pabrėžė būtinybę kuo greičiau pradėti derybas.