Erdoganas nurodė uždaryti liberalų Stambulo universitetą

Oficialiame leidinyje paskelbtu R. T. Erdogano dekretu panaikinama universiteto „Bilgi“, turinčio daugiau nei 20 tūkst. studentų iš Turkijos ir užsienio bei garsėjančio savo sričių tyrėjais, veiklos licencija.
Kaip šio žingsnio pagrindas dekrete nurodomas įstatymas, leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei „tikėtinas švietimo ir mokymo lygis (...) yra nepakankamas“.
Nuo praėjusių metų universitetui vadovavo teismo paskirtas administratorius; tai buvo padaryta po to, kai universiteto patronuojančioji Turkijos bendrovė įsivėlė į pinigų plovimo ir mokestinio sukčiavimo skandalą.
1996 metais įkurtas universitetas „Bilgi“ garsėja liberalia politika, dalyvauja Europos Sąjungos (ES) mainų programoje „Erasmus“ ir kasmet priima daug Europos bei kitų tarptautinių studentų.
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