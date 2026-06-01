ES gali atsisakyti suteikti laikinąją apsaugą šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams

Toks pasiūlymas buvo pateiktas vykstant diskusijoms dėl ES Laikinosios apsaugos direktyvos (LAD), leidžiančios ukrainiečiams gyventi ir dirbti visoje Europoje, nesikreipiant į nacionalines prieglobsčio sistemas, ateities. Šią apsaugos programą, pradėtą įgyvendinti po to, kai 2022 m. prasidėjo plataus masto Rusijos invazija, praėjusiais metais buvo sutarta pratęsti ir dabar ji galioja iki 2027 m. kovo.
Remiantis vidiniu ES Tarybos dokumentu, su kuriuo pavyko susipažinti naujienų portalui „Euractiv“, vienas iš svarstomų variantų yra laikinosios apsaugos pratęsti, kartu susiaurinant jos taikymo sritį, visų pirma „išskiriant šaukiamojo amžiaus vyrus“ arba asmenis, kurie iš Ukrainos išvyko neteisėtai.
Toks apribojimas būtų taikomas naujiems prašytojams, siekiantiems gauti laikinosios apsaugos statusą.
Praėjusiais metais Europos Komisija paragino valstybių narių sostines pasirengti galimybei palaipsniui užbaigti šios programos taikymą. 2024 m. ji priėmė rekomendacijas dėl „koordinuoto perėjimo“ prie stabilesnio teisinio statuso, tačiau pažanga jas įgyvendinant kol kas buvo nevienoda.
Dokumente pažymima, kad kai kurios vyriausybės išreiškė susirūpinimą dėl to, jog „vis didesnę dalį naujų atvykėlių sudaro šaukiamojo amžiaus vyrai“, o kelios šalys teigia, kad šis mechanizmas turėtų būti peržiūrėtas, „taip pat ir Ukrainos labui“, siekiant paremti šalies pasipriešinimą Rusijai ir prisidėti prie būsimų atstatymo pastangų.
Šios sistemos ateitį migracijos ministrai aptars šią savaitę vyksiančiame Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje, kurio metu jie turėtų pristatyti politines gaires dėl tolesnių veiksmų. Bet kokiu būdu pratęsti ar peržiūrėti programą turės pasiūlyti Europos Komisija.
Kol kas Europos Komisija atsisakė pasakyti, ar oficialiai siūlys dar kartą pratęsti programos galiojimą. Paklaustas apie tai, Europos Komisijos atstovas spaudai portalui „Euractiv“ teigė, kad šiuo metu šiuo klausimu vyksta diskusijos su nacionalinėmis vyriausybėmis.
2026 m. kovo duomenimis, laikinosios apsaugos statusą ES turėjo 4,33 mln. ukrainiečių, daugiausia jų buvo Vokietijoje (1,27 mln.), Lenkijoje (beveik 961,5 tūkst.) ir Čekijoje (beveik 380 tūkst.). Jie sudarė daugiau nei 98 proc. visų asmenų, kuriems buvo suteiktas šis statusas. Iš jų 43,3 proc. buvo moterys, 30,1 proc. – vaikai, o 26,6 proc. – suaugę vyrai.
Ukrainos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, šiuo metu apie 8 milijonai ukrainiečių yra priversti gyventi užsienyje.