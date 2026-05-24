 ES ir JK vadovai sveikina pažangą siekiant JAV ir Irano susitarimo

ES ir JK vadovai sveikina pažangą siekiant JAV ir Irano susitarimo

2026-05-24 16:22 diena.lt inf.

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) sekmadienį pasveikino „pažangą siekiant JAV ir Irano susitarimo“ užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / Scanpix nuotr.

Tai ji pareiškė amerikiečių pareigūnams nurodžius, kad apie susitarimą gali būti paskelbta netrukus.

„Mums reikia susitarimo, kuris iš tiesų deeskaluotų konfliktą, vėl atvertų Hormuzo sąsiaurį ir garantuotų visišką laivybos laisvę be jokių mokesčių. Iranui neturi būti leista sukurti branduolinio ginklo“, – internete paskelbė EK pirmininkė.

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) sekmadienį taip pat pasveikino „pažangą siekiant susitarimo“ užbaigti karą su Iranu, JAV pareigūnams teigiant, kad pranešimo apie susitarimą galima tikėtis dar tą pačią dieną.

„Dirbsime su savo tarptautiniais partneriais, kad pasinaudotume šia akimirka ir pasiektume ilgalaikį diplomatinį sprendimą“, – socialiniame tinkle „X“ teigė K. Starmeris.

Šiame straipsnyje:
JAV
Iranas
susitarimas
ES vadovai
Ursula von der Leyen
JK vadovai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų