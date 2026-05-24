ES ir JK vadovai sveikina pažangą siekiant JAV ir Irano susitarimo

Tai ji pareiškė amerikiečių pareigūnams nurodžius, kad apie susitarimą gali būti paskelbta netrukus.
„Mums reikia susitarimo, kuris iš tiesų deeskaluotų konfliktą, vėl atvertų Hormuzo sąsiaurį ir garantuotų visišką laivybos laisvę be jokių mokesčių. Iranui neturi būti leista sukurti branduolinio ginklo“, – internete paskelbė EK pirmininkė.
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) sekmadienį taip pat pasveikino „pažangą siekiant susitarimo“ užbaigti karą su Iranu, JAV pareigūnams teigiant, kad pranešimo apie susitarimą galima tikėtis dar tą pačią dieną.
„Dirbsime su savo tarptautiniais partneriais, kad pasinaudotume šia akimirka ir pasiektume ilgalaikį diplomatinį sprendimą“, – socialiniame tinkle „X“ teigė K. Starmeris.
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