ES piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko per 2,4 tūkst. parašų

Tai yra nedidelė dalis 1 mln. parašų tikslo, kurį surinkus būtų pradėtas ES politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas.
Pagal Bendrijos reglamentą, kiekvienoje valstybėje narėje nustatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent septyniose šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos Parlamento (EP) rinkimuose teisę turintys piliečiai.
Lietuvoje už naują pasų dizainą penktadienio popietę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai nustatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7 tūkst. 755.
Didžiausią dalį reikalingų balsų – 340 iš 23 tūkst. 256 – kol kas surinko Rumunija, mažiausią – keturis balsus iš 4 tūkst. 230 – Kipras.
Iniciatyvos koordinatoriai parašus pradėjo rinkti gegužės 8-ąją, jie renkami elektroniniu būdu Europos piliečių iniciatyvos polapyje, oficialiame ES tinklalapyje. Lietuvoje už iniciatyvos koordinavimą, parašų tikrinimą yra atsakinga Vyriausioji rinkimų komisija.
Kaip skelbia Europos Komisija (EK), iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su Bendrijos simboliu – auksinių žvaigždžių ratu – ir užrašu „European Union“, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės narės viršelio, kartu su nuorodomis nacionaline kalba.
Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti ES piliečiui prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.
„Suteikus tokią galimybę piliečiai, kurie to pageidauja, keliaudami už ES ribų galėtų rodyti savo europinę tapatybę“, – sako naujo paso dizaino iniciatoriai.
Jie siekia, kad EK naująjį pasų dizainą pateiktų svarstyti ES Tarybai ir pasiekus susitarimą alternatyvus dizainas būtų priimtas kaip Tarybos reglamentas arba rezoliucija.
„Taip būtų sukurta bendra sistema, pagal kurią valstybės narės galėtų pasiūlyti piliečiams papildomą galimybę pasirinkti paso viršelio dizainą“, – teigia iniciatoriai.
Priėmus iniciatyvą ES lygmeniu, valstybės narės pagal savo procedūras turėtų užtikrinti piliečiams galimybę pasirinkti alternatyvų paso viršelio dizainą.
ES valstybių narių išduoti pasai pirmiausia naudojami keliaujant už Bendrijos ribų, į šalis, kuriose neužtenka turėti tik asmens tapatybės kortelę.
Kaip rašė BNS, dabartiniai vyšninės spalvos europinio dizaino pasai Lietuvoje išduodami nuo 2008 metų sausio 2-osios, juose buvo įdiegtos įvairios saugumą stiprinančios technologijos. Iki tol lietuviški pasai buvo žali, jie pradėti išduoti 1992 metais.
Pasų išdavimo procedūra priklauso ES valstybių narių nacionalinei kompetencijai. Keisti viršelio dizainą, jei tai nesusiję su saugos priemonėmis, neprivaloma.
