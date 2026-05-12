ES sako galinti išplėsti karinę jūrų misiją Raudonojoje jūroje ir įtraukti į ją Hormuzo sąsiaurį

„Operacija „Aspides“ jau dabar labai prisideda prie laivybos apsaugos Raudonojoje jūroje, tačiau jos veikla galėtų būti išplėsta ir į sąsiaurį“, – sakė K. Kallas po Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo.
K. Kallas teigė, kad kai kurios šalys jau žada skirti daugiau laivų šiai misijai, o tai galėtų padėti, jei būtų priimtas sprendimas išplėsti jos apimtį.
Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) karo su Iranu ir jo pasekmių pasaulio ekonomikai sukrėsta Europa stengiasi prisidėti prie normalios laivybos sąsiauryje atkūrimo, kai šis konfliktas pasibaigs.
Be kita ko, Jungtinė Karalystė (JK) ir Prancūzija inicijavo koaliciją užtikrinti sąsiaurio saugumą, kai bus pasiektas taikos susitarimas.
Anksčiau buvo skelbta, kad Londonas ir Paryžius antradienį surengs tarptautinį daugiau nei 40 valstybių gynybos ministrų susitikimą, kuriame bus aptariami kariniai planai atkurti prekybos srautus per Hormuzo sąsiaurį.
Kovo mėnesį ES gynybos ministrai iš pradžių atmetė pasiūlymus išplėsti misiją Raudonojoje jūroje.
Jungtinių Valstijų ir Irano derybos dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo ir šio svarbaus vandens kelio atidarymo, regis, yra įstrigusios.
Irano vykdoma sąsiaurio, per kurį paprastai gabenama apie penktadalis pasaulyje tiekiamos naftos ir gamtinių dujų, blokada pakurstė pasaulinių energijos kainų kilimą.
ES misija „Aspides“ buvo pradėta 2024 metais, siekiant padėti apsaugoti laivybą Raudonojoje jūroje – kitame svarbiame Artimųjų Rytų vandens kelyje – nuo Jemeno husių atakų.
