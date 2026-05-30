ES siekia atsisakyti priklausomybės nuo JAV technologijų

ES technologinio suverenumo paketas yra viena iš daugelio Briuselio priemonių, kuriomis siekiama sumažinti priklausomybę nuo užsienio įmonių ir paskatinti vietos gamybą, tačiau kyla pavojus, kad tai atvers naują frontą transatlantinėje įtampoje.
Trečiadienį bus pristatytas ilgai lauktas naujų taisyklių dėl lustų, debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto (DI) paketas, kuris yra dalis ES pastangų „susigrąžinti savo vietą pasaulinėse geoekonominės galios varžybose“, teigiama naujienų agentūros AFP matytame strategijos projekte.
Ypatingą susirūpinimą kelia tai, kiek ES priklauso nuo JAV debesijos paslaugų teikėjų, kurie užima apie 70 proc. Europos rinkos.
Nuo tada, kai prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusiais metais grįžo į Baltuosius rūmus, europiečiai nerimauja, kad kritinę skaitmeninę infrastruktūrą gali sustabdyti JAV „išjungimo mygtukas“, jei įtampa kada nors pasiektų aukščiausią tašką.
Aukščiausio rango ES pareigūnai tiesiogiai neįvardija savo taikinio kaip JAV, tačiau JAV technologijos dominuoja visur – nuo debesijos kompiuterijos iki socialinių tinklų ir elektroninės prekybos.
„Turime plėtoti savo pajėgumus. Negalime leisti, kad kas nors bandytų daryti įtaką mūsų sprendimams, mūsų vertybėms, mūsų gerai veikiančiai ekonomikai ir paslaugoms“, – šį mėnesį sakė ES konkurencijos komisarė Teresa Ribera.
ES pareigūnai dažnai atkreipia dėmesį į Vašingtono sankcijas Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) teisėjams, kurias D. Trumpas įvedė 2025 metais, kad iliustruotų JAV įmonių įtaką. Teisėjas Nicolas Guillou (Nikola Giju) pasakojo, kaip prarado prieigą prie savo „Visa“ kortelės, nes tai yra JAV sistema.
Tačiau JAV pasiuntinys ES Andrew Puzderis (Endrius Puzderis) įspėjo dėl bet kokių protekcionistinių žingsnių, o JAV bendrovės ragino Europą jų neatstumti.
„Europa negalės įsitraukti į DI ekonomiką žlugdydama kitus“, – praėjusį mėnesį AFP sakė A. Puzderis, paklaustas apie šiuos planus.
Platus paketas
Trečiadienio paketą sudarys „Debesijos ir DI plėtros aktas“, kuriuo siekiama paspartinti duomenų centrų infrastruktūros diegimą, „Lustų akto“ pasiūlymas, kuriuo siekiama sustiprinti puslaidininkių tiekimo saugumą mažinant priklausomybę nuo užsienio tiekėjų ir raginimas valdžios institucijoms naudoti daugiau atvirojo kodo programinės įrangos sprendimų, kad būtų galima įgyti didesnę kontrolę ir lankstumą bei išvengti priklausomybės.
ES įstatymų leidėjas Oliveris Schenkas (Oliveris Šenkas) AFP sakė, kad šis paketas „nėra skirtas priešintis mūsų prekybos partneriams ar uždaryti rinkas“, tačiau pridūrė: „Europa turi vengti tapti struktūriškai priklausoma nuo bet kurio vieno išorės veikėjo“ DI, debesijos ir lustų srityse.
Strategijos projekte, kuris iki paskelbimo dar gali keistis, teigiama, kad iš vyriausybių bus tikimasi atlikti debesijos ir DI „suverenumo rizikos vertinimus“, siekiant „pagerinti atsparumą“ ir rasti Europos alternatyvų.
„Europa turi užtikrinti, kad viešosios investicijos į DI ir debesijos infrastruktūrą stiprintų Europos inovacijų pajėgumus, atsparumą ir saugumą“, – sakė O. Schenkas.
Remiantis antruoju dokumento dėl lustų projektu, Europos Komisija (EK) nori turėti teisę įsikišti krizės atveju, priversdama „gamintojus teikti pirmenybę krizei svarbių produktų užsakymams, nepaisant esamų sutarčių“.
Europa turi užtikrinti, kad viešosios investicijos į DI ir debesijos infrastruktūrą stiprintų Europos inovacijų pajėgumus, atsparumą ir saugumą.
Jame taip pat siūloma vykdyti bendrus pirkimus, o tai reiškia, kad ES veiktų kaip „centrinė pirkėja kelioms valstybėms narėms, susiduriančioms su dideliu trūkumu“.
„Nėra išjungimo mygtuko“
Technologijų pramonės grupės „Business Software Alliance“ atstovas Aaronas Cooperis (Aronas Kuperis) siekė nuraminti europiečius, kurie baiminasi, kad bet kuri JAV administracija gali imtis veiksmų, kad pakenktų blokui įtampos metu, po ankstesnių nesutarimų, įskaitant dėl muitų.
„Nėra tokio dalyko kaip išjungimo mygtukas“, – AFP sakė A. Cooperis ir pridūrė, kad įmonės „nori laikytis įstatymų visur, kur vykdo verslą“.
JAV technologijų bendrovės siekė pakeisti diskusijų kryptį, tvirtindamos, kad europiečiai patys valdys savo duomenis naudodamiesi JAV paslaugomis.
„Skaitmeninis suverenumas yra susijęs su kontrole, o ne tik su sienomis“, – sakė „IBM Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific“ pirmininkė Ana Paula Assis (Ana Paula Asis) ir pridūrė, kad bendrovė padeda savo klientams „išlaikyti visos savo IT infrastruktūros kontrolę“.
ES teigia, kad šis paketas paskatins inovacijas ir padės Europai pasivyti JAV ir Kiniją DI lenktynėse.
Tačiau „DOT Europe“, kurios narės yra „Amazon“ ir „Apple“, generalinis direktorius Benas Brake'as (Benas Breikas) sakė, kad „atsakomieji veiksmai prieš JAV korporacijas reaguojant į prekybos ginčus nei paskatins inovacijas, nei sustiprins Europos konkurencingumą“.
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