ES švelnina išlaidų taisykles

ES ekonomikos komisaras Valdis Dombrovskis teigė, kad Briuselis suteiks daugiau laisvės imtis priemonių, padedančių šalims atsikratyti priklausomybės nuo iškastinio kuro.
„Matome, kad energetikos krizė trunka ilgiau nei buvo numatyta iš pradžių. Hormuzo sąsiauris vis dar uždarytas“, – sakė V. Dombrovskis, turėdamas omenyje strategiškai svarbų vandens kelią, per kurį taikos metu yra gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų.
Laivyba per šį svarbų Persijos įlankos sąsiaurį yra smarkiai apribota nuo karo pradžios.
Praėjusį mėnesį Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni paprašė ES sušvelninti fiskalines taisykles ir padaryti išimtį energetikos išlaidoms. Panašią išimtį Briuselis suteikė gynybos išlaidoms.
Nors Komisija atsižvelgė į G. Meloni prašymą, ji taip pat išreiškė nepritarimą konkrečioms priemonėms, kurių Italija iki šiol ėmėsi siekdama spręsti kainų šuolio problemą. V. Dombrovskis sakė, kad tokie veiksmai, kaip Italijos akcizo mokesčių sumažinimas degalams, nebus išimti iš Romos viešųjų išlaidų vertinimo.
Paramos priemonės, kurioms galėtų būti taikoma išimtis, apima elektromobilių naudojimo skatinimą, namų šildymo sistemų keitimą iš naudojančių iškastinį kurą į šilumos siurblius, gyventojų naudojamus saulės energijos įrenginius, elektros energijos saugojimą ir baterijas.
Tai būtų taikoma tik nuo vasario mėnesio priimtoms priemonėms, o valstybės narės turės oficialiai pasinaudoti biudžeto išimties sąlyga.
Tačiau jis dar kartą užtikrino ES valstybes, kad Briuselis „labai atidžiai stebi padėtį ir yra pasirengęs prireikus pasiūlyti priemones“.
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